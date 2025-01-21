CHP Grup Toplantısı Ertelendi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi de yaralandı. Otelde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) TBMM Grup Toplantısı, Kartalkaya’da meydana gelen otel yangını sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün saat 13.30’da CHP İl Başkanları ile basına kapalı toplantıda bir araya gelecek.

GÜNDEMDE NE VAR?

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından partisinin izleyeceği yol haritasını, en geç salı gününe kadar açıklayacağını söylemişti.

Yücel, yeni yol haritasını salı günü Özgür Özel'in açıklayacağını duyurmuştu.

HEYET GÖREVLENDİRİLDİ

Özgür Özel otel yangını ile ilgili heyet de görevlendirdi. CHP Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz Başkanlığındaki Heyet yangının gerçekleştiği yerde incelemelerde bulunacak ve yetkililerden bilgi alacak.

Kaynak: Haber Merkezi