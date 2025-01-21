CHP Grup Toplantısı Ertelendi

CHP TBMM Grup Toplantısı, Kartalkaya'daki facia nedeniyle ertelendi. CHP lideri Özel, il başkanlarıyla görüşecek. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından CHP'nin izleyeceği yol haritasının bugün açıklanması bekleniyor.

Son Güncelleme:
CHP Grup Toplantısı Ertelendi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi de yaralandı. Otelde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) TBMM Grup Toplantısı, Kartalkaya’da meydana gelen otel yangını sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün saat 13.30’da CHP İl Başkanları ile basına kapalı toplantıda bir araya gelecek.

GÜNDEMDE NE VAR?

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasının ardından partisinin izleyeceği yol haritasını, en geç salı gününe kadar açıklayacağını söylemişti.

Yücel, yeni yol haritasını salı günü Özgür Özel'in açıklayacağını duyurmuştu.

HEYET GÖREVLENDİRİLDİ

Özgür Özel otel yangını ile ilgili heyet de görevlendirdi. CHP Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz Başkanlığındaki Heyet yangının gerçekleştiği yerde incelemelerde bulunacak ve yetkililerden bilgi alacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Süt Yerine Kek Harcına Ekleyin::: Keki Daha İyi Kabartıyor Süt Yerine Kek Harcına Ekleyin::: Keki Daha İyi Kabartıyor
Siyasilerden Kartalkaya Faciasına İlişkin Peş Peşe Paylaşım Siyasilerden Kartalkaya Faciasına İlişkin Peş Peşe Paylaşım
Zafer Partisi'nden Açıklama Geldi! Ümit Özdağ ile İlgili Çarpıcı Gelişme Gözaltına Alınan Ümit Özdağ ile İlgili Çarpıcı Gelişme
Yalı Çapkını Dizisinde Yolun Sonu : Final Tarihi Netleşti Yalı Çapkını Dizisinde Yolun Sonu : Final Tarihi Netleşti
ÇOK OKUNANLAR
SSK, Bağkur Fark Etmiyor: Emeklinin Maaşına Ek 3 Bin TL Verilecek SSK, Bağkur Fark Etmiyor: Emeklinin Maaşına Ek 3 Bin TL Verilecek
Kimsenin Beğenmediği İş Mesleği Oldu: Aylık 80 Bin TL Kazanıyor! Acil Eleman Aranıyor Kimsenin Beğenmediği İş Mesleği Oldu: Aylık 80 Bin TL Kazanıyor! Acil Eleman Aranıyor
Koç Holding'de Bir İlk! Rekor Satış Oldu Koç Holding'de Bir İlk! Rekor Satış Oldu
6 Yıl, 2.760 Gün Erken Emeklilik Fırsatı! EYT'den Sonra Bu Şartları Sağlayan Kolayca Emekli Olabilecek EYT'den Sonra Milyonlara Erken Emeklilik Fırsatı
Ek İşinden Zengin Oldu, Gerçek İşinden İstifa Etti: Şimdi Çalışmadan Ayda 420 Bin TL Kazanıyor Ek İşinden Zengin Oldu, Gerçek İşinden İstifa Etti: Şimdi Çalışmadan Ayda 420 in TL Kazanıyor