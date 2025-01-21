Zafer Partisi'nden Açıklama Geldi, Ümit Özdağ ile İlgili Çarpıcı Gelişme

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün akşam saatlerinde Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirildi. ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlamasıyla gözaltına alınan Özdağ’ın son durumu partililer tarafından merak edilirken, Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Dinçer Çolak çarpıcı bir açıklamada bulundu.

GİZLİLİK KARARI ALINDI

Dinçer, sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşımda dosyada gizlilik olduğunu ve terör savcılığına teslim edildiğini belirtti. Dinçer, açıklamasında "Genel başkanımızın dosyası terör savcılığına teslim edildi. Soruşturmaya gizlilik kararı alındı. Adliyenin önünde beklemeye devam ediyoruz. Hukuk ve adalet bir gün herkese lazım olacaktır” ifadelerini kullandı.

Genel başkanımızın dosyası terör savcılığına teslim edildi.Soruşturmaya gizlilik kararı alındı.Adliyenin önünde beklemeye devam ediyoruz.Hukuk ve adalet bir gün herkese lazım olacaktır. — Ali Dinçer Çolak (@Alidincercolak) January 21, 2025

ÖZDAĞ NE DEMİŞTİ?

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Antalya’da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı’nın son gününde kapanış konuşmasında dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, FETÖ'yü Türk Devleti'ne soktuğunu, FETÖ'ye paralel devlet kurdurduğunu savunarak, "Hiçbir Haçlı Seferi Türk milletini Deist, Ateist, Hristiyan yapamamıştır. Erdoğan döneminde Türk milletinin geniş kesimleri Allah'la aldatanlardan dolayı dinlerinden soğumaya başladılar ve Erdoğan döneminde deist, ateist oranı yüzde 16’yı aştı. Erdoğan bilmelidir ki Cumhuriyeti kuran kadrolar Türk milletinin inancına, tarihine ve kültürüne saldırmamış aksine Atatürk ve silah arkadaşları Türk milletinin inancını, tarihini ve kültürünü korumuş ve geliştirmiştir. Türk milletinin inancına, kültürüne ve tarihine saldıran, tarihi fesli bir deliden öğrenen Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisidir" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi