Siyasilerden Kartalkaya Faciasına İlişkin Peş Peşe Paylaşım

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde yaşanan yangın faciasında 10 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından siyasilerden de mesajlar peş peşe geldi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve partilerin genel başkanlarının faciaya ilişkin paylaşımları...

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Siyasilerden Kartalkaya Faciasına İlişkin Peş Peşe Paylaşım

Bolu’da yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybederken 32 kişi ise yaralandı. Yaşanan facianın ardından siyasilerden de paylaşımlar peş peşe geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralılara ise şifa diledi. Erdoğan paylaşımında şunları kaydetti:

Bolu Kartalkaya’da bulunan bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bizim de ilk andan beri ilgili kurumlarımız vasıtasıyla yakından takip ettiğimiz ve soruşturmaların derhâl başlatıldığı bu elim hadiseden etkilenen tüm kardeşlerime ve Bolu’muza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında yaşamını yitiren 10 yurttaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Daha fazla acı haber almamayı temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ise, “Hukuksuzlukla kapanan bir gecenin sabahına faciayla uyanmanın tarifsiz acısı içindeyiz. Bolu’da 270 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında can veren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor, kayıplarımızın daha da artmaması için dua ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da faciaya ilişkin paylaşımda, “Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde gece saatlerinde çıkan yangın sonucu vatandaşlarımızın hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Yangın sonucu vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kederli ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun” diye yazdı.

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, “Güne çok üzücü bir haberle başladık, çok üzgünüm. Gece Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yangının bir an önce kontrol altına alınmasını, can kaybının artmamasını temenni ediyorum” dedi.

AKP’li TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise, “Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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