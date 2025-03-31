Kargaların Saldırısına Uğrayan Peçeli Baykuşun İmdadına Vatandaşlar Koştu

Amasya’nın Taşova ilçesinde bir peçeli baykuş, kargaların saldırısına uğradı. Yaralı baykuş koruma alına alındı.

Yemişen Mahallesinde yaşayan Sonay Gürer, karga sürüsünün saldırdığı kuşun yerde yattığını görünce yardımına yetişti. Durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şubesi görevlilerine bildirdi. Mahalleye gelen görevliler, bitkin düşen peçeli baykuşu alıp tedavisi için şehir merkezine götürdü.

Yaşananları anlatan Gürer, "Kuşu tedavi altına almalarını sağlamış olduk. Yaralı peçeli baykuşun tekrar doğal hayata dönecek olmasını sağlayan tüm yetkililere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA