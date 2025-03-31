Diyadin Kaplıcaları Ziyaretçilerin İlgi Odağı Oldu

Ağrı'da bulunan Diyadin Kaplıcaları Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Diyadin Kaplıcaları Ziyaretçilerin İlgi Odağı Oldu

Ağrı’da bulunan Diyadin Kaplıcaları bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğradı.

Yaz mevsiminin sıcak yüzünü göstermesiyle birlikte, Diyadin ilçesindeki kaplıcalar büyük bir ilgi odağı haline geldi. Özellikle bayramın sona ermesiyle birlikte bu doğal güzellikler, ziyaretçi akınına uğrayarak bölgeye yoğun bir hareketlilik kazandırdı. Kaplıcaya gelen misafirlerin çoğu, şifalı sularda hem bedenlerini hem de ruhlarını dinlendirme fırsatı bulurken, aynı zamanda açık havada mangal başında geçirilen keyifli etkinliklerle unutulmaz anlar yaşadıklarını dile getiriyor.

Doğal manzaralarla çevrili olan Saklı Köy Kaplıcaları ise en çok tercih edilen mekanlar arasında yer alıyor ve ziyaretçilerine huzur dolu bir tatil imkanı sunuyor. Buraya gelen vatandaşlar, hem doğanın kalbinde olmanın tadını çıkartıyor hem de sevdikleriyle birlikte güzel hatıralar biriktiriyor. Yaz aylarının başlamasıyla artan bu ilgi, bölgenin turizm potansiyelini bir kez daha ön plana çıkarırken, gelen misafirlere eşsiz bir deneyim yaşatıyor.
Fırat Aktaş, burayı sık sık ziyaret ettiğini ve kaplıca suyunun sağlığına çok iyi geldiğini dile getirdi.

Kaynak: İHA

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