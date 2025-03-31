Ağrı'da Ramazan Bayramı Nedeniyle Trafik Denetimleri

Ağrı'da Ramazan Bayramı nedeniyle polis ve jandarma ekipleri trafik denetimlerini sürdürdü.

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Ağrı'da Ramazan Bayramı Nedeniyle Trafik Denetimleri

Ramazan Bayramı coşkuyla yaşanırken, Ağrı’da polis ve jandarma ekipleri, il genelinde denetimlerini sürdürdü.

Ağrı genelinde 25'i sabit nokta olmak üzere toplam 386 uygulama noktasında 61 trafik ekibi ve 486 araç ile bin 12 polis, 2 bin 560 jandarma olmak üzere toplam 3 bin 572 güvenlik personeli görev yapıyor. Ayrıca 36 hava aracı da yol güzergâhlarında kontrollerini sürdürüyor.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, bayram süresince trafik ve asayiş denetimlerinin aralıksız sürdürüleceği belirtilerek, "Vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven ortamında sağlıklı bir şekilde geçirmesi için kolluk kuvvetlerimiz sahada görev başında. Trafik ve asayiş denetimleri aralıksız sürdürülerek, bayram sevincinin olumsuzluklarla gölgelenmemesi için gerekli tüm önlemleri alıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunularak, "Bayram yolculuklarında sevdiklerinize güvenle ulaşmak için kemerinizi takmayı unutmayın. Trafik kurallarına uymak, sadece sizin değil, yoldaki herkesin güvenliği için hayati önem taşıyor. Dikkatli olun, emniyet kemerinizi takın, hız yapmayın ve yorgun yola çıkmayın. Yolun sonu bayram olsun, sevdiklerinizle sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirin" denildi.

Kaynak: İHA

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