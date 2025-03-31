Siyasette 'Kayyım' Polemiği! Özgür Özel İşaret Etti, Çok Sert Yanıt Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve AKP Milletvekili Adil Karaismailoğlu'nun İBB'ye kayyım olarak atanmak istendiğini iddia etmişti. Özel'in iddiasına yanıt veren Karaismailoğlu, "Yalanlarıyla saldırmaya devam ediyor. Özel, maalesef provakatif omurgasızlığı tercih etmiştir. Koltuk telaşında olanlar, hizmet yarışında olanları hiçbir zaman anlayamaz" ifadelerini kullandı.

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Siyasette 'Kayyım' Polemiği! Özgür Özel İşaret Etti, Çok Sert Yanıt Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adil Karaismailoğlu'nun İBB'ye kayyım olarak atanmasının planlandığını öne sürdü. Özel, "Saraçhane’ye kayyumu yollamak istemişken, adında ‘adil’ olan, eskiden buranın genel sekreteri Türkiye’nin bakanlık mevkiini işgal etmiş, trolden bozma, siyasetçi olamamış birisinin avuçlarını ovuşturup “Aman İBB’ye başkan oluyorum” Başbakan koydu olmadı, Meclis Başkanı koydu olmadı, İstanbullu çek elini dedi. Bir ‘Ulaştırma Bakanı’ eskisini, bir kifayetsiz muhterisi buraya kayyum yapmaya çalıştılar" dedi.

Özel'in açıklamalarına Adil Karaismailoğlu'ndan yanıt geldi. Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı :

'YALANLARLA SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR'

Trabzon gezisi fiyaskoyla sonuçlanan; yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, irtikap ve yüz binlerce gencin hakkının yendiği diploma sahtekârlığında yargının ortaya koyduğu iddialara cevap veremeyen Özgür Özel, yalanlarıyla saldırmaya devam ediyor. Halkımız, gerçek hizmeti ve samimi siyasetçiyi ayırt edebilecek bir iradeye sahip olduğu için, ülkemizi kutuplaştıran ve millet iradesine gölge düşürmeye çalışan siyasetçilere Trabzon’da da itibar etmemiştir.

'KOLTUK TELAŞINDA OLANLAR...'

İcraat siyasetinden, devlet ciddiyetinden, kürsü ve konuşma adabından nasibini alamamış birinin Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi olduğunu iddia eden CHP’nin genel başkanlık koltuğunu işgal etmesi, CHP’nin en acıklı hikayesidir. CHP’li Adıyaman belediye başkanının da bizzat yalanladığı, hiç yaşanmamış bir olayı yeniden gündeme getiren Özel, maalesef provakatif omurgasızlığı tercih etmiştir. Koltuk telaşında olanlar, hizmet yarışında olanları hiçbir zaman anlayamaz."

Özgür Özel'den 'İBB'ye Kayyım' İddiası! İlk Kez İsim VerdiÖzgür Özel'den 'İBB'ye Kayyım' İddiası! İlk Kez İsim VerdiSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

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