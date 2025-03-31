Edirne'ye Bayram Akını, Adım Atacak Yer Kalmadı

Ciğeriyle ünlü kent Edirne'de Ramazan Bayramı nedeniyle yoğunluk yaşandı. Tarihi çarşıda ziyaret akını gerçekleşti.

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Edirne'ye Bayram Akını, Adım Atacak Yer Kalmadı

Tarih, kültür ve gastronomi turizmiyle ön plana çıkan Edirne'de, Ramazan Bayramı tatili yoğunluğu oluştu. Bayram tatilini değerlendirmek için kente gelen ziyaretçiler, Selimiye Camisi başta olmak üzere camileri ve tarihi çarşıları gezdi.

Kentin coğrafi işaretli lezzeti tava ciğerini tatmak için sıraya giren ziyaretçiler, ciğercilerdeki yoğunluk nedeniyle dükkanların önünde zaman zaman kuyruk oluşturdu.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Uğurcan İmrak, AA muhabirine, kentte bayram hareketliliği yaşandığını söyledi.

İstanbul ve çevre illerden binlerce ziyaretçinin kente geldiğini belirten İmrak, "Edirne her bayramda olduğu gibi yine çok yoğun, tava ciğerine ilgi her zamanki gibi fazla. Tüm ciğercilerde sıra var. Bu durum esnafımızın yüzünü güldürüyor. Kaliteden ve hizmetten ödün vermemek için ziyaretçilerimizi en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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