Kastamonu'da Kamyon Devrildi, 1 Yaralı

Kastamonu’da bir kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kastamonu-Daday karayolunda meydana gelen kazada, kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, yanında bulunan 1 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA