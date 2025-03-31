Kastamonu'da Kamyon Devrildi, 1 Yaralı

Kastamonu'da bir kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücü, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kastamonu'da Kamyon Devrildi, 1 Yaralı

Kastamonu’da bir kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kastamonu-Daday karayolunda meydana gelen kazada, kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, yanında bulunan 1 kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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