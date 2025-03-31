CHP'li Belediye Başkanının Acı Günü

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın hayatını kaybeden oğlu Bülent Yaşar, Sandıklı'da son yolculuğuna uğurlandı.

CHP'li Belediye Başkanının Acı Günü

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın oğlu, Bülent Yaşar Afyonkarahisar Sandıklı'da son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın oğlu Bülent Yaşar, geçen cumartesi günü Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bülent Yaşar’ın cenazesi, bugün memleketi Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi merkez Ulu Camide ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Başkent Üniversitesi Rektörü Mehmet Haberal, CHP TBMM Grup Başkanvekili Murat Emir katıldı, eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay katıldı.

Kaynak: DHA

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