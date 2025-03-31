Özgür Özel'den 'İBB'ye Kayyım' İddiası! İlk Kez İsim Verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) binasının bulunduğu Saraçhane'de açıklamalarda bulundu.

Özel, açıklamalarında sahnede geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Volkan Konak'ı da anarken, "Bayrağı ilk çekmiş sanatçıdır. Sonra hukuk adalet ve demokrasi için omuz omuza veren sanatçılar, imzaları vermeye başladığında, bu metne imza koyması için kendisini arayan arkadaşına, Volkan Konak, "Ben o metne imzamı değil, kalbini basarım" dedi. Acaba sanatçılardan çıt çıkacak mı derken, bu tweeti atan Konak'ı kaybettik" ifadelerini kullandı.

İBB'ye Adil Karaismailoğlu'nun kayyım atanacağı iddialarına da çok sert çıkan Özel, "Saraçhane’ye kayyumu yollamak istemişken, adında ‘adil’ olan, eskiden buranın genel sekreteri Türkiye’nin bakanlık mevkiini işgal etmiş, trolden bozma, siyasetçi olamamış birisinin avuçlarını ovuşturup “Aman İBB’ye başkan oluyorum” Başbakan koydu olmadı, Meclis Başkanı koydu olmadı, İstanbullu çek elini dedi. Bir ‘Ulaştırma Bakanı’ eskisini, bir kifayetsiz muhterisi buraya kayyum yapmaya çalıştılar" dedi.

CHP lideri Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu zulme hazırlanan iktidar partisi ya da bloğu bileşenlerinin üyelerini, oy verenlerini, geçmişte onlara gönül verenleri en sıcak duygularla selamlıyoruz. Ama o saray aklına, darbeye kalkışanlara, 15 milyon kişi tarafından püskürtülen darbecilere, ne bayramda, ne demokrasi sınırları içinde söylenecek söz bulamıyoruz.

Bu milletin bayramını zehir edenlere söylenecek uygun söz yoktur. Hak ettikleri sözler bayramlık ağzımızı açtığımızda söyleyeceğimiz sözlerdir. Hepsini bayramın sonrasına, onları rezil edeceğimiz, milletin de artık bunların yüzüne bakmayacağı bir sürece bırakıyoruz.

Volkan Konak'ı sahnede geçirdiği kalp kriziyle Kıbrıs'ta kaybettik. Ailesine başsağlığı diliyoruz. İlk ayağa kalkan ilk başını kaldıran kişiydi.

Bayrağı ilk çekmiş sanatçıdır. Sonra hukuk adalet ve demokrasi için omuz omuza veren sanatçılar, imzaları vermeye başladığında, bu metne imza koyması için kendisini arayan arkadaşına, Volkan Konak, "Ben o metne imzamı değil, kalbini basarım" dedi. Acaba sanatçılardan çıt çıkacak mı derken, bu tweeti atan Konak'ı kaybettik. Acımız çok büyük. Yerini nasıl dolduracağız bilmiyoruz. Ama adını yaşatmak ve onun özlediği Türkiye'yi, gençlerle dost olan doğa ile hayvanlarla dost olan bir Türkiye'ye kavuşmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

'HİZBULLAHÇILARI DEĞİL GENÇLERİ SERBEST BIRAK'

İtirazla serbest bırakılmaları, ilk duruşmaya kadar da içeride tutulmamaları gerektiğini düşünüyoruz. Bayramda Hizbullahçıları yetki kullanıp serbest bırakan Erdoğan'a, Türkiye'nin geçmişini karartan canilere değil Türkiye'nin geleceği aydınlansın diyen, hiçbirinin elinde kan olmayan gençleri Silivri'de tutmanın utancını, bunun ne kadar kötülük içeren ruh halinde olduğunu kendisine hatırlatıyoruz. Hizbullah'ı değil Türkiye'nin geleceğini serbest bırakması gerektiğini söylüyoruz

'ENSEYE, SURATA BASANIN GIRTLAĞINA HUKUK BASACAK'

Bundan sonra Anayasaya göre kanunsuz emri uygulamayıp yazılı isteme hakkını tüm emri uygulayanlara hatırlatıyorum. Geçmişte bunlara şahit olanlar, gerçekleri kapalı zarfa yazıp emanete alsınlar, o zaman siz kurtulacaksınız, bu çetenin yaptıkları çorap söküğü gibi ortaya çıkacak. Geçmişte önemli görevler yapmış yürütmüş kişilerin yönlendirmeleriyle üstünde olduğumuzu herkes bilsin. O enseye, surata basanın günü gelince gırtlağına hukuk basacak. Suç işlemeyen korkmasın. Gördüğünüz şahitlikleri unutmadan yazın kapalı zarfa yazın. Bu soruşturma seneye değilse öbür sene var.

Bunun ucunu bırakan hesabını sormayan asla ve asla biz olmayacağız. Suça ortak olmayın, suçu ihbar etmek için bugünden yazın. Zarfı kapatın en güvendiğinize verin.

'İSTANBULLU İMAMOĞLU'NUN YANINDA DURDU'

Yandaş kanallara ‘İstanbul boş, mitingin iptali gündemde’ haberini yaptı. Ama hep birlikte o meydana milyonlarca kişi aktı. Metro istasyonlarında binlerce kişilik mini mitingler yaşandı. Gençlerin coşkusu ve her yaştan İstanbullunun kararlılığı adayının ve İmamoğlu’nun yanında durdu.

Şimdi yandaş kanallar, kendi içlerinde üstünlüğün nasıl muhalefete geçtiğini ve bunun nasıl geri alınacağını düşünüyorlar.

Gelecek Cumhurbaşkanı adayına darbe girişimi milletin çıplak elleriyle püskürtülmüştür. Arkalarında kimse yoktur. Ne devlet ne de millet vardır. Devlet ve millet yarışırsa millet kazanır. Devleti bir partinin emrine verenler, partiyi devletleştiremedikleri gibi devleti de partileştiremezler. O seçimler yapılana kadar devletteki herkese devlet adamı gibi çalışmak düşer.

Bundan sonra CHP olarak attığımız her adımı bir öncekinden daha büyük kararlılıkla atacağız. Hiç kimse, şöyle bir şey düşünmesin "Güç ellerinde, devlet ellerinde" 19 Mart sabahı test ettiler millet cevabı verdi.

Bugün son seçimlerde ikinci turda da olsa seçilmiş olmasına rağmen, milletten aldığı yetkiye rağmen millete sırtını dönenlerin, anketlerde yerlerde sürüklenenlerin milletin gönlünde bir karşılığı yoktur.

İBB'YE ADİL KARAİSMAİLOĞLU'NUN KAYYIM OLARAK ATANACAĞI İDDİASI

Özel açıklamalarında AKP'li Adil Karaismailoğlu'nun İBB'ye kayyım olarak atanmaya çalışıldığını öne sürdü.

Özel, konuya ilişkin şunları söyledi:

Saraçhane’ye kayyumu yollamak istemişken, adında ‘adil’ olan, eskiden buranın genel sekreteri Türkiye’nin bakanlık mevkiini işgal etmiş, trolden bozma, siyasetçi olamamış birisinin avuçlarını ovuşturup “Aman İBB’ye başkan oluyorum” Başbakan koydu olmadı, Meclis Başkanı koydu olmadı, İstanbullu çek elini dedi. Bir ‘Ulaştırma Bakanı’ eskisini, bir kifayetsiz muhterisi buraya kayyum yapmaya çalıştılar.

Kaynak: Haber Merkezi