Deprem Kentinde Ramazan Panayırı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta ramazan panayırı etkinlikleri düzenlendi.

Adıyaman'daki etkinlikte ekipler, İndere'de inşa edilen kalıcı konutlarda kapı kapı dolaşarak vatandaşlara şeker, lokum ve kolonya ikram etti. Gösteri ekipleri ise çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı, oyunlar oynayarak bayram coşkusunu yaşattı.

Panayır sorumlusu Erol Cambaz, gazetecilere, çocukların doyasıya eğlendiğini söyledi. Sümerevler Mahallesi'nde kurulan panayırda günlük 4 bine yakın kişi ağırladıklarını anımsatan Cambaz, "Bizler ramazan boyunca kurduğumuz panayırda yoğun şekilde çalıştık ve çeşitli gösteriler hazırladık, sunduk. Bayramın ikinci günüde kalıcı konutlarda yaşayan depremzede aileleri ziyaret edip onlarla bir araya geldik." dedi.

Ailelerden Turgut Doğan ise depremlerde evinin ağır hasar aldığını, şimdi bayramı yeni evinde geçirdiğini belirterek, unutulmamanın kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Kahramanmaraş'ın kendisi için çok çok özel bir yeri olduğunu anlatan Kılıç, kentteki tanıdıkları her ferdi, ailesinden bir parça olarak kabul ettiğini aktardı.

Kaynak: İHA