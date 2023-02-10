Kardeşini enkaz altından çıkaran Alman ekibe böyle teşekkür etti

Türkiye'de 10 ili sarsan deprem felaketinin beşinci gününde arama kurtarma çalışmalar devam ediyor.

Resmi açıklamaya göre bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerin 30 bin 306 arama kurtarma personeli görev yapıyor.

6 bin 810 arama kurtarma ekibiyse diğer ülkelerden geldi. Almanya, Çin, Fransa, İsrail, Yunanistan, Ermenistan, Azerbaycan, Japonya, İngiltere gibi 70'i aşkın ülke Türkiye'nin yardımına koştu.

Depremzedeler ise yardımlarına koşan ekiplere sarılarak teşekkür ediyor. Görüntülerde bir kadının kardeşini enkaz altından çıkaran Alman ekibine teşekkür ettiği anlar görülüyor. Kadın, ekip üyelerine sarılırken duygusal anlar yaşandı. Alman ekibin ayağına kapanan kadın ekip tarafından ayağı kaldırıldı.