Ali Babacan duyurdu: Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in iki kardeşi ve aileleri, depremde hayatını kaybetti

Eski Adalet Bakanı, DEVA Partisi Teşkilat İşleri Başkanı Sadullah Ergin'in iki kardeşi ve aileleri, Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen yerlerden biri olan Hatay'da hayatlarını kaybetti. Acı haberi, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan duyurdu.

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Ali Babacan duyurdu: Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in iki kardeşi ve aileleri, depremde hayatını kaybetti

Türkiye'nin son 80 yılda yaşadığı en büyük felakette acı haberler gelmeye devam ediyor. 

6 Şubat'a meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen yerlerden biri Hatay oldu. Büyük yıkımın yaşandığı depremin 5. gününde, Hatay'da enkaz altında olduğu bilinen Sadullah Ergin'in ailesiyle ilgili vefat haberi geldi. 

BABACAN DUYURDU

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Acı haberler gelmeye devam ediyor. Teşkilat İşleri Başkanımız Sadullah Ergin’in Antakya’daki iki kardeşini aileleriyle birlikte kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekânları cennet olsun. Ergin ailesinin geride kalanlarına Allah’tan sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

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