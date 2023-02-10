Kılıçdaroğlu tekrar deprem bölgesine gidiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Başkanlarımla birlikte tekrar bölgeye gidiyoruz” açıklamasında bulundu.

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Kılıçdaroğlu tekrar deprem bölgesine gidiyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır,  Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, arama - kurtarma çalışmalarına çevrildi.

Bir süredir deprem bölgesinde olan ve dün alandan ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu yeniden deprem bölgesine gideceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu, "Başkanlarımla birlikte tekrar bölgeye gidiyoruz" dedi.

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