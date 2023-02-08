Karamollaoğlu: Artık sussunlar, işlerini yapsınlar

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde gündemi değerlendirdi. Karamollaoğlu, “En basit işleri bile talimatla yapan bakanlara, milletvekillerine ve bürokratlara da talimat verin. Artık sussunlar ve sadece işlerini yapsınlar" dedi.

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Karamollaoğlu: Artık sussunlar, işlerini yapsınlar

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “En basit işleri bile talimatla yapan bakanlara, milletvekillerine ve bürokratlara da talimat verin. Artık sussunlar ve sadece işlerini yapsınlar. Laf yetiştirmeye çalışacaklarına, insanlarımızın taleplerini karşılamaya çalışsınlar. Vinç lazım, iş makinesi lazım, ekmek lazım, su lazım, yakıt lazım ve hepsi acil. Ara sokaklar, küçük mahalleler ve köyler hâlâ ulaşılmayı bekliyor. Bölgeden öncelikle kadın, çocuk ve yaşlıların acilen tahliye edilmesi gerekiyor. Üstüne üstlük şimdi bir de internet ulaşımını engellemeye karar veriyorsunuz. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Anlamak mümkün değil. Artık işinizi yapın” diye konuştu.

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 Karamollaoğlu şu ifadelere yer verdi:

"Yaşadığımız felakette 60 saati geride bıraktık. Acılıyız, hüzünlüyüz ve artık aynı zamanda kızgınız da… İlk saatlerden beri biz, siz işinizi yapın diye sustuk; siz ise ne susuyor ne de işinizi gereği gibi yapıyorsunuz. Gün, birlik ve beraberlik günü dedik; siz de dediniz, fakat buna da riayet etmiyorsunuz. Ayrıca sahada görülen durum ile iktidar olarak sizin açıklamalarınız arasındaki çelişkiler gösteriyor ki; ilk 72 saatin ne kadar kritik olduğunun ve durumun vahametinin daha farkında bile değilsiniz.

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 "YÖNETİM KRİZ VAR"

Unutmayalım ki; hâlâ enkaz altında olan on binlerce insanımız var. Hâlâ en temel ihtiyaç maddelerine ulaşımda dahi büyük aksaklıklar var. Hâlâ atılması gereken en basit adımların atılmasında dahi büyük gecikmeler yaşanıyor. Bunlar kesinlikle kabul edilemez. Bunlar yokmuş, her şey yolundaymış gibi davranılması ise hiç kabul edilemez. Şurası çok net olarak görülüyor ki; büyük bir beceriksizlikle karşı karşıyayız. İmkân var, koordinasyon yok. Kriz yönetimi yok, yönetim krizi var.

Adeta nerede ne yapacağını ne zaman neyi konuşacağını bilmeyen bir yönetim karşısında; millet olarak acımızı dindirmeye, yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Çok kritik bir zaman dilimine girdik; artık yeter. Algıları değil, krizi yönetmeye çalışın lütfen.

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 "LAF YETİŞTİRMEYE ÇALIŞACAKLARINA, İNSANLARIMIZIN TALEPLERİNİ KARŞILAMAYA ÇALIŞSINLAR"

En basit işleri bile talimatla yapan bakanlara, milletvekillerine ve bürokratlara da lütfen talimat verin. Artık sussunlar ve sadece işlerini yapsınlar. Laf yetiştirmeye çalışacaklarına, insanlarımızın taleplerini karşılamaya çalışsınlar. Vinç lazım, iş makinesi lazım, ekmek lazım, su lazım, yakıt lazım ve hepsi acil. Ara sokaklar, küçük mahalleler ve köyler hâlâ ulaşılmayı bekliyor. Bölgeden öncelikle kadın, çocuk ve yaşlıların acilen tahliye edilmesi gerekiyor. Üstüne üstlük şimdi bir de internet ulaşımını engellemeye karar veriyorsunuz. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Anlamak mümkün değil. Tekrar ediyorum; artık işinizi yapın. Allah aşkına artık siyasi kaygılarınızı bir kenara bırakın. Tek ve ortak kaygımız; enkazlara ulaşmak, insanlarımızı kurtarmak, yaraları sarmak olsun. Cenâb-ı Allah, büyük bir emek sarf eden görevlilerimizin ve gönüllülerimizin yardımcısı olsun, vatandaşlarımıza sabırlar ihsan eylesin.” 

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