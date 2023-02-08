Erzurum'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Erzurum'un Aşkale ilçesinde saat 20:57'de 'Richter Ölçeğine' göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Erzurum'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamada saat 20.57´de merkez üssü Erzurum'un Aşkale ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Erzurum, Aşkale ve çevre ilçelerden de hissedildi.

Deprem sebebiyle ilçe ve bağlı mahallelerde olumsuzluk yaşanmadığı ve ihbar alınmadığı bildirildi.

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