Erzurum'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Erzurum'un Aşkale ilçesinde saat 20:57'de 'Richter Ölçeğine' göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamada saat 20.57´de merkez üssü Erzurum'un Aşkale ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Erzurum, Aşkale ve çevre ilçelerden de hissedildi.
Deprem sebebiyle ilçe ve bağlı mahallelerde olumsuzluk yaşanmadığı ve ihbar alınmadığı bildirildi.
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