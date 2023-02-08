İlhan Taşçı: RTÜK Başkanı'nın televizyonları arayıp 'yardım kampanyası yapmayın' talimatı vermesi hukuken geçersizdir

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu(RTÜK) Üyesi İlhan Taşçı, gazeteci Fatih Altaylı' nın ,üç televizyon kanalının ortak programla düzenleyeceği yardım kampanyasının RTÜK tarafından engellendiğini öne sürmesi üzerine, "RTÜK Başkanının Üst Kurulun bilgisi ve kararı olmadan televizyonları arayıp deprem için yardım kampanyası yapmamaları talimatı vermesi hukuken geçersizdir" dedi.

Taşçı, Altaylı'nın aktardığı üç televizyon kanalından ortak yayınlanması planlanan afet bölgesine yardım kampanyası programının RTÜK tarafından gelen "bunu yapmayın talimatı"na ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Taşçı'nın paylaşımı şu şekilde:

"RTÜK Başkanının Üst Kurulun bilgisi ve kararı olmadan televizyonları arayıp deprem için yardım kampanyası yapmamaları talimatı vermesi hukuken geçersizdir, vicdanen de kabul edilemez. İnsanların bir yudum su için çırpındığı günde bağış kampanyasını ötelemek bir akıl tutulmasıdır!"