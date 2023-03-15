Karadeniz'deki sokak röportajları gündem oldu: "Bu röportajlar büyük sonucun ayak sesleri olabilir"

Cumhur İttifakının 2018’de yüzde 84 oy oranına ulaştığı Trabzon’un Of ilçesinde yapılan sokak röportajı, muhabiri de şaşırttı.

Kahvehaneleri dolaşarak, yurttaşlara, seçimlerde kime oy vereceğini soran muhabir, birçok yurttaştan Kılıçdaroğlu’na ve Millet İttifakına oy vereceğini söyledi.

Ortaya Karışık Sokak Röportajları isimli Youtube kanalına konuşan bir yurttaş, neden CHP’ye oy vereceğini şöyle açıkladı:

“Neden CHP? Yani alt tarafına çok yanlışları gördüğüm için. Ben yıllardan beri MHP’ye verdim. Ama yanlışları gördüğüm için gittim CHP’ye üye oldum. Bundan sonra oyum CHP’nindir.”

“VATANDAŞ PAHALILIKTAN BEZDİ”

Başka bir yurttaş ise, “Vatandaş pahalılıktan bezdi. Soğanı 20 liraya yiyor millet” ifadelerini kullandı.

Yine aynı Youtube kanalının röportajında, ülkücü olduğunu söyleyen bir yurttaş, “Şu ana kadar Cumhur İttifakına oy verdim. Ama şimdiden sonra, milletvekilliği seçimlerinde İYİ Parti’ye, ülkücü olduğu için. Cumhurbaşkanlığında da Kılıçdaroğlu, o çok iyi niyetli biridir” dedi.

"BÜYÜK SONUCUN AYAK SESLERİ OLABİLİR"

MetroPOLL Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar da sosyal medyadan videoyu alıntılayarak, "Bu röportajlar büyük sonucun ayak sesleri olabilir" yorumunda bulundu.

AKP’nin kalesi olarak nitelendirilebilecek olan Of’ta, Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini söyleyen vatandaşların fazla olması muhabiri de şaşırttı.

AKP’nin 2018 seçimlerinde yüzde 83,9 oy aldığı Trabzon’un Of ilçesinde, birçok yurttaşın tercihi Millet İttifakını destekleyenlerin sayısında büyük artış görüldü.

Millet İttifakının Of ilçesindeki oy oranı ise, 2018 yılında yüzde 15,2’de kalmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem