İstiklal Caddesi'nde restoranda yangın: Kiliseye de sıçradı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir restoranda yangın çıktı. Yangın yan tarafında bulunan kiliseye sıçradı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın giriş katındaki restoranın bacasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bacadan yükselen alevler, kısa sürede binanın çatısına sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangın nedeniyle İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvay seferleri de durduruldu.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA

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