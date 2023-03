İBB İstanbul İl Jeoloji Haritası oluşturdu: Evinizin fay hattı üzerinde olup olmadığını görün

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerce on binlerce can kaybı yaşanırken, on binlerce yurttaş da evsiz kaldı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler, gözleri İstanbul’da da yakın gelecekte olması beklenen depreme çevirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, fay hatlarına ilişkin İstanbul İli Jeoloji Haritası oluşturdu.

İstanbul İl Jeoloji Haritası depreme karşı zemininizin dayanıklılığı hakkında bilgi veriyor. Bina bazında noktasal tespit yapılabilen haritada adres ve kapı numarası yazarak bilgi almak mümkün hale geldi.

Haritada, sağlam kaya; yumuşak kaya ve çökeller gösterilerek İstanbulluların ikamet ettikleri, çalıştıkları, okul okudukları ya da kamusal hizmetleri aldıkları binaların zemini hakkında nokta atışı bilgi alınması sağlanıyor.

İstanbul'un jeoloji haritasında kahve-kırmızı-mor-pembe renkler çok sağlam kaya; yeşil-açık kahve renkler sağlam kaya; sarı renkler yumuşak kaya; gri-beyaz renkler zayıf-gevşek çökelleri simgeliyor.

RENKLER NE ANLAMA GELİYOR?

Haritanın sağ üst köşesindeki görselde, jeolojik kısaltmalara ilişkin açıklamalar bulunuyor.

Haritanın sağ üst köşesinde açıklanan renklerden soldaki ilk sütunda sarı renkli alanlar yumuşak kayaları, gri renkler ise en zayıf zeminleri temsil ediyor. Geri kalan 4 sütun ise sağlam-çok sağlam kayaları gösteriyor.

Görsellerde jeolojik formasyonlar risklerine göre az riskli ve çok riskli olarak iki grupta sunuluyor.

Adres yazıp zemin yapısı öğrenilebiliyor

İBB tarafından paylaşılan haritanın üzerinde tam adresi bulmak mümkün. İnternet sitesi olarak paylaşılan ve harita ile adres bulma seçeneğinin bir araya getirildiği platformda tek yapılması gereken sol üstte yer alan "Beni bul" butonuna tıklamak.

İstanbul dışında da İstanbul'da bulunan bir konumun zemini görülebiliyor. Bunun için de yine sol üstteki mercek sembolüne tıklayıp adres yazmak gerekiyor. (Örn:"Hürriyet Cd. No:30") Adresi yazıldığında çıkan seçeneklerden seçim yapılabiliyor.

Harita üzerinden adre bulmak için tıklayın: https://mapelse.github.io/istanbulJeoloji/

Türkiye’nin önemli fay hatları

Linkte ayrıca “Türkiye Önemli Fay Hatları ve 6 Şiddetinin Üzerinde Gerceklesen Depremler Haritası” da bulunuyor.

Haritada, çizgi halinde olan veriler fay hatlarını, dairesel veriler ise geçmişten günümüze Magnitud 6 üzeri olan depremleri gösteriyor.

Fay hatlarına tıkladığınızda fay hatlarının derecelendirilmesinde kullanılan iki özellik gösterilecektir. Bunlar A,B,C harfleri ile gösterilen "Güvenilirlik Derecesi" ve 1,2,3 sayıları ile gösterilen "Güncel Hareketlilik" değerleridir. En koyu kırmızı ve kalın çizgiler ile gösterilen fay hatları Güvenilirlik Derecesi A ve Güncel Hareketliliği 1 olan fay hatlarıdır. Renk tonu açılıp çizgi kalınlığı azaldıkça fay hattının önem derecesi de düşmektedir. Sol alt köşede bulunan gösterimde yukarıdan aşağıya doğru öneme göre azalan şekilde nasıl derecelendirildiği gösterilmiştir. Haritayı hazırlamaktaki temel amaç fay hatlarına olan mesafeler hakkında genel bir fikir vermektir.

Fay hatları verisi bu akademik çalışma 'ya dayanmaktadır. Orijinal çalışmada daha çok sayıda fay hattı olduğundan yalnızca görece önemli olanlar filtrelenerek bu haritada gösterilmiştir.

Deprem verisi icin USGS ' ten faydalanılmıştır.