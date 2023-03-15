Amerikan Lisesiyle Musevi Lisesi maçında Nazi selamı | Müdür Akas: Toplu, planlanmış bir şey değil, derin üzüntümüzü kendileri ile paylaştık

Üsküdar Amerikan Lisesi Müdürü Özgür Akas, Nazi selamı verildiğine ilişkin basına yanlış yansıyan bilgi olduğunu söyleyerek “Bir öğrencinin o an hiç düşünmeden yaptığı bir davranış söz konusu. Toplu, planlanmış bir şey kesinlikle değil" dedi. Akas, konuyla ilgili üzgün olduklarını bildirdi.

Filiz Gazi Filiz Gazi
Amerikan Lisesiyle Musevi Lisesi maçında Nazi selamı | Müdür Akas: Toplu, planlanmış bir şey değil, derin üzüntümüzü kendileri ile paylaştık

14 Mart 2023 Çarşamba akşamı İzzet Stamati, Twitter’dan attığı Tweet ile 14 Mart günü, öğleden sonra liseler arası gerçekleşen futbol müsabakasında Üsküdar Amerikan Lisesi (ÜAL) futbol takımı oyuncularının Ulus Özel Musevi Lisesi (UÖML) oyuncularına karşı gol sevinçlerini topluca Nazi selamı vererek yaptığını duyurdu.

MÜDÜR AKAS: TOPLUCA YAPILMIŞ BİR ŞEY DEĞİL SADECE BİR ÖĞRENCİNİN DAVRANIŞI

Gerçek Gündem’e konuşan Üsküdar Amerikan Lisesi Müdürü Özgür Akas ise durumun sosyal medyaya yansıdığı gibi olmadığını belirterek, topluca yapılmış bir davranış değil, tek öğrencinin düşünmeden yaptığı bir davranış olduğunu söyledi.

Akas şöyle konuştu:

“Çok üzgünüz. Ulus Musevi Lisesi’ni Müdürünü ve Genel Koordinatörünü de dün olaydan sonra hemen arayıp, üzüntülerimizi ve özürlerimizi kendilerine bildirdim. Yanlış aktarılan bilgi var. Topluca yapılmış bir şey değil, sadece bir öğrencinin davranışı var. Velisi de konuyla ilgili üzüntülü. Üzüntülerini ifade ettiği bir dilekçesi de var. Milli Eğitim Bakanlığı disiplin kanunları çerçevesinde gereği yapılacak. 16 yaşındaki çocuklardan bahsediyoruz, savunmak için söylemiyorum. Öğrenci de gerçekten çok üzgün.”

“DERİN ÜZÜNTÜMÜZÜ OLAYIN HEMEN AKABİNDE KENDİLERİ İLE PAYLAŞTIK”

“Bir öğrencinin o an hiç düşünmeden yaptığı bir davranış söz konusu. Toplu, planlanmış bir şey kesinlikle değil” diyen okul müdürü Akas, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Olay üzerine koçumuz takımı hemen çekiyor. Ne bizim öğretmenimiz ne karşı takım öğretmeni olayı birebir görmüş değiller. Çocuk elini kaldırır kaldırmaz zaten arkadaşları onun üzerine abanıp, ‘ne yapıyorsun’ diye elini indirmişler. Ulus Musevi Lisesi Beden Eğitimi öğretmeninin Milli Eğitim Müdürlüğü’ne verilen şikâyet dilekçesinde de yazıyor. Şu forma numaralı öğrenci olarak da belirtilmiş.

Her iki okul da turnuvalarda her zaman birlikte. Derin üzüntümüzü olayın hemen akabinde kendileri ile paylaştık. Lisemize yönelik karalama yapılması bizi çok üzüyor. Bu konudaki tonumuz 147 yıldır bellidir. Bizim tarafımızdan asla kabul edilebilir bir şey değil.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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