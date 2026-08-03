Karadeniz'de Türk Gemisine Saldırı: Yangın Sürüyor, 3 Personelin Durumu Ağır

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Karadeniz'de dron saldırısına uğrayan NADEZHDA isimli Ro-Ro gemisindeki 22 mürettebatın Rus deniz unsurlarınca tahliye edildiğini açıkladı. Gemide yangının sürdüğü, 3 personelin sağlık durumunun ağır olabileceği ve güvenlik riski nedeniyle kurtarma çalışmalarının yapılamadığı bildirildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'den Rusya'ya taze meyve-sebze taşıyan Türkiye'ye ait NADHEZNA adlı Ro-ro gemisine düzenlenen dron saldırısı sonrası yangın çıktı. Geminin Kaptanı Yalçın Şahin, saldırının Ukrayna tarafından düzenlendiğini ileri sürerek, saldırıda 6-7 adet dronun kullanıldığını ifade etti.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Denizcilik Genel Müdürlüğü, saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 3 Ağustos'ta Novorossiysk Limanı'ndan Samsun'a seyir halinde bulunan geminin, Novorossiysk'e yaklaşık 20 deniz mili açıkta dron saldırısına uğradığı belirtildi.

Gemide 13'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebatın bulunduğu aktarılan açıklamada, ilk belirlemelere göre yaşam mahallinde ve geminin baş kısmında hasar oluştuğu, yangının ise devam ettiği kaydedildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'nın Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (MRCC Novo) ile yapılan görüşmede, mürettebatın Rus deniz unsurları tarafından güvenli şekilde Novorossiysk Limanı'na tahliye edildiğinin öğrenildiğini bildirdi.

İlk bilgilere göre 3 personelin sağlık durumunun ağır olabileceği belirtilirken, bölgede dron saldırısı riskinin sürmesi nedeniyle gemide devam eden yangına yönelik kurtarma operasyonunun gerçekleştirilemediği ifade edildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Rusya - Ukrayna savaşı
Son Güncelleme:
Manisa'da Seyir Halindeki Motosiklete Saldırı! Baba ile Oğlu Öldü Seyir Halindeki Motosiklete Saldırı! Baba ile Oğlu Öldü
Güllü Soruşturmasında 'Seri Katil' Detayı: Tuğyan Gülter'in Arama Geçmişi Dosyaya Girdi Tuğyan Gülter'in Arama Geçmişi Dosyaya Girdi
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
ENAG Temmuz Ayı Enflasyonunu Açıkladı ENAG Temmuz Ayı Enflasyonunu Açıkladı
Selçuk Tepeli NOW TV Ana Haber'e Veda Etti, Yerine Gelecek İsim Belli Oldu Selçuk Tepeli Veda Etti, Yeni Ekran Yüzü Belli Oldu
AK Parti’ye Geçeceği İddia Edilmişti, Mithat Bülent Özmen’den Yanıt Geldi AK Parti'ye Katılacağı İddia Ediliyordu, Kararını Verdi
Adalet Bakanı Akın Gürlek Duyurdu: 2026 Yılında 84 Hakim ve Savcı Meslekten İhraç Edildi 84 Hakim ve Savcı Meslekten İhraç Edildi
CHP'den Kaç Kişi İstifa Etti? Net Yanıt Geldi CHP'den Kaç Kişi İstifa Etti? Net Yanıt Geldi