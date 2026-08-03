Karadeniz'de Türk Gemisine Saldırı: Yangın Sürüyor, 3 Personelin Durumu Ağır

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Türkiye'den Rusya'ya taze meyve-sebze taşıyan Türkiye'ye ait NADHEZNA adlı Ro-ro gemisine düzenlenen dron saldırısı sonrası yangın çıktı. Geminin Kaptanı Yalçın Şahin, saldırının Ukrayna tarafından düzenlendiğini ileri sürerek, saldırıda 6-7 adet dronun kullanıldığını ifade etti.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Denizcilik Genel Müdürlüğü, saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 3 Ağustos'ta Novorossiysk Limanı'ndan Samsun'a seyir halinde bulunan geminin, Novorossiysk'e yaklaşık 20 deniz mili açıkta dron saldırısına uğradığı belirtildi.

Gemide 13'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebatın bulunduğu aktarılan açıklamada, ilk belirlemelere göre yaşam mahallinde ve geminin baş kısmında hasar oluştuğu, yangının ise devam ettiği kaydedildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Rusya'nın Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (MRCC Novo) ile yapılan görüşmede, mürettebatın Rus deniz unsurları tarafından güvenli şekilde Novorossiysk Limanı'na tahliye edildiğinin öğrenildiğini bildirdi.

İlk bilgilere göre 3 personelin sağlık durumunun ağır olabileceği belirtilirken, bölgede dron saldırısı riskinin sürmesi nedeniyle gemide devam eden yangına yönelik kurtarma operasyonunun gerçekleştirilemediği ifade edildi.

3 Ağustos 2026 tarihinde, Novorossiysk Limanı’ndan Samsun’a seyir hâlinde bulunan NADEZHDA isimli Ro-Ro gemisinin, Novorossiysk’e yaklaşık 20 deniz mili açıkta dron saldırısına uğradığı bilgisi alınmıştır.



Gemide, 13’ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebat… pic.twitter.com/yb1pDYmCBE — DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) August 3, 2026

Kaynak: İHA