Manisa'da Seyir Halindeki Motosiklete Saldırı! Baba ile Oğlu Öldü

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde seyir halindeki motosiklete düzenlenen silahlı saldırıda baba ve oğlu hayatını kaybetti.

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Manisa'da Seyir Halindeki Motosiklete Saldırı! Baba ile Oğlu Öldü
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Alınan bilgiye göre, Ahmet Bedevi Mahallesi'nde ilerleyen Çetin Kıtıllı (43) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklete, aynı yönde seyreden başka bir motosikletten silahla ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Saldırıda Çetin Kıtıllı ile arkasında bulunan oğlu Ayaz Kıtıllı (17) yaralandı. Ambulansla kentteki iki ayrı hastaneye kaldırılan baba ve oğlu, kurtarılamadı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis, saldırganın Y.Z. (43) olduğunu belirledi. Şüpheli, teknik ve fiziki takibin ardından İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Y.Z. emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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