Kara Harp Okulu Mezuniyeti İddialarına MSB'den Cevap! Öğrenciler Aileleriyle Görüştürülecek mi?

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde birçok teğmenin "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganı eşliğinde kılıç çatması Türkiye gündemine oturmuştu. Bu olay sonrası büyük bir tartışmanın başlaması ve teğmenlerin bazı kesimlerce hedef gösterilmesi sonrasında 5 teğmen ve teğmenlere engel olamadıkları iddiasıyla 3 komutan Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilmişti.

Bu yıl yine 30 Ağustos'ta yapılacak mezuniyet töreni öncesinde benzer bir durumun yaşanmaması adına Milli Savunma Üniversitesi tarafından çeşitli 'önlemler'in alındığı iddia edilmişti. Bu iddialar arasında törene katılacak aile mensuplarının sayısının sınırlandırılması, resmi tören bittikten sonra teğmenlerin, aileleriyle buluşmak için sahaya girmeleri ve görüntü almalarının yasaklandığı vardı.

MSB'DEN İDDİALARA İLK YANIT

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlık kaynakları, bu yıl MSÜ Harp Okullarından mezun olacak Teğmenler için neden Kara Harp Okulu’nda tek bir tören yapılacağına ilişkin soruları da cevapladı. Bakanlık kaynakları, bu konuda basında ve sosyal medyada çeşitli spekülasyonlar olduğuna dikkat çekerek, gündeme getirilen iddialarla ilgili şu cevapları verdi.

PROGRAMDA 'ERDOĞAN' DEĞİŞİKLİĞİ

"2025 yılı Harp Okulları Mezuniyet Töreni, Sayın Cumhurbaşkanımızın 31 Ağustos’ta yurt dışına seyahati nedeniyle ayrı ayrı değil ortak bir törenle Kara Harp Okulu’nda icra edilecektir.

ÖĞRENCİLER OKULDAN UZAKLAŞTIRILIYORLAR MI?

Mezun olacak ve törende görevli askeri öğrenciler 17 Ağustos 2025 tarihinde Kara Harp Okulu’na katılış yapmışlardır. 18-29 Ağustos tarihleri arasında planlanan provalar törenin icra edileceği saatte yapılmaktadır.

Provalar sonrasında askeri öğrencilerin ihtiyaçları ve istekleri dikkate alınarak 19.00-23.30 saatleri arasında ihtiyacı olanlara günlük izin verilmektedir. Dileyen dışarı çıkabilmekte, istirahat etmek isteyen de Harp Okulu’nda kalabilmektedir.

Provaların 28 Ağustos’ta sonlandırılıp teğmenlerin 30 Ağustos’a kadar okuldan uzaklaştırılmaları söz konusu olmayıp 29 Ağustos günü genel prova icra edilecektir. Yani 18-29 Ağustos tarihleri arasında provalar günlük olarak icra edilmektedir.

Kara Harp Okulu tören alanının 4000 olan kapasitesi yapılan genişletme çalışmaları ile 6000’e çıkarılmıştır.

Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu’ndan toplam 1405 askeri öğrenci mezun olacağından, kapasiteye uygun olarak her mezun için dört aile ferdi olacak şekilde kontenjan verilmiştir. Davetli ailelerin girişlerinin hızlı ve güvenli olması maksadıyla, davetli kimlik bilgileri sisteme yüklenmiş ve barkod sistemi kullanılarak giriş sağlanacaktır.

TÖREN SONRASI ÖĞRENCİLER AİLELERİYLE GÖRÜŞTÜRÜLECEK Mİ?

Tören bitiminde mezun olan teğmenlerin aileleri ile birlikte buluşma yerleri planlanmış ve bu yerler posterlerle süslenmiştir. Aileler Teğmenlerle beraber fotoğraf çektirebilecek ve beraber vakit geçirebileceklerdir. Ayrıca ailelere burada ikramlarda bulunulacaktır.

Törene katılan ailelerin cep telefonları da teslim alınmayacaktır. Ailelerin cep telefonlarının toplanacağı iddiaları doğru değildir.

Sonuç olarak, ortak tören olması sebebiyle yapılan ve törenin işleyişini kolaylaştıran düzenlemelerle ilgili yanlış ve eksik bilgiler içeren iddialar gerçeği yansıtmamakta, kasıtlı olarak paylaşılan bu hususlar kamuoyunu yanıltma ve TSK’nın itibarını zedeleme amacı taşımaktadır.”

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Üniversitesi’ne (MSÜ) bağlı Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları’nın 2025 mezuniyet töreni, geçtiğimiz yıl yaşanan tartışmalı olayların gölgesinde gerçekleşecek. 30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, 960 teğmenin 300-400’ü, resmi tören sonrası bir araya gelerek kılıçlarını çatmış ve “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganı eşliğinde, 2016’dan beri okunmayan “Subaylık Yemini”ni tekrarlamıştı. Bu olay, hem kamuoyunda hem de siyasi çevrelerde büyük yankı uyandırmıştı.

Olayın ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teğmenlerin bu eylemi nedeniyle inceleme başlatmış, 5 teğmen ve 3 komutan Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilmişti. İhraç edilen teğmenlerden Serhat Gündar, Yüksek Disiplin Kurulu kararının iptali için İdare Mahkemesi’nde dava açmış, bu eylemin geleneksel bir kutlama olduğunu ve her yıl benzerlerinin yapıldığını savunmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olayı “birkaç kendini bilmezin ortaya koyduğu karmaşa” olarak nitelendirerek, TSK’dan “süratle temizleneceklerini” belirtmiş ve MSÜ bünyesinde idari, eğitim ve komuta kadrolarının gözden geçirileceğini ifade etmişti. Bu açıklamalar, muhalefet lideri Özgür Özel tarafından eleştirilmiş, Özel, kılıç çatma ve yemin geleneğinin her yıl yapıldığını vurgulamıştı.

Bu yılki mezuniyet töreninde benzer olayların yaşanmaması için sıkı önlemler alındığı iddia edilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi