Kar Yağışı Hayatı Felç Etti, 4 İlde Eğitime Ara

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) uyarılarının ardından soğuk hava dalgası Türkiye’yi esir aldı. Kimi illerde kar yağışı etkili olurken, birçok ilde eğitime ara verildi.

UŞAK

Uşak Valiliği’nden yapılan açıklamada kentte ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği duyuruldu. Valiliğin açıklamasında, kar yağışının gece saatlerinde etkisini artıracağı bildirilirken, buzlanma tehlikesine dikkat çekildi.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Valiliği de yaptığı açıklamada, kentte eğitime ara verileceğini duyurdu. Gün içinde devam etmesi beklenen kar yağışı, kar birikintileri, don ve buzlanma tehlikesinin olabileceği kaydedildi. Valiliğin açıklamasında, "30 Aralık tarihinde, il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelimiz de 1 gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

DENİZLİ

Denizli’nin Çameli ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı felç etti. İlçede, eğitime bir günlük ara verilirken, Kaymakamlığın açıklamasında, ilçede olumsuz hava şartları ve buzlanmanın etkili olduğu bildirildi. Kaymakamlığın duyurusunda, "Bu nedenle 30 Aralık Pazartesi günü tüm eğitim kademesinde öğrenim gören öğrencilerimiz için bütün okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Açıklamada ayrıca engelli ve hamile personellerin idari izinli sayılacağı bildirildi.

KOCAELİ’DE DOĞAL GAZ HATTI ÇALIŞMASI NEDENİYLE EĞİTİME ARA

Kocaeli’nin Darıca ve Gebze ilçelerinde ise, doğal gaz hattı çalışmaları nedeniyle doğal gaz hatlarındaki çalışmalar nedeniyle ilçedeki kamuya bağlı ve özel eğitim kurumlarının tüm kademelerinde (kreş, ilkokul, ortaokul ve liseler) bugün ve 31 Aralık'ta eğitime ara verildiği duyuruldu.

Gebze ilçesinde Süleyman Demirel Anadolu Lisesi, Fatih Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve 4 özel eğitim kurumunda da 2 gün eğitim yapılmayacak.

Kaynak: Haber Merkezi