Kapısına Kilit Vuruldu: Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu İçin Karar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen ve 1'i öğretmen 9 kişinin hayatını kaybettiği kanlı saldırı sonrası, eğitim süreçlerinde radikal değişikliğe gidildi.

Kahramanmaraş Valiliği'nden tarafından yapılan açıklamaya göre, okul binasının kapatılması ve eğitimin başka bir kurumda sürdürülmesi kararlaştırıldı. Okulun kapatılıp kapatılmamasıyla ilgili sürecin ise daha sonra kararlaştırılacağı öğrenildi.

İKİLİ EĞİTİM VE 35 DAKİKALIK DERS SİSTEMİ

20 Nisan 2026 Pazartesi itibarıyla başlayacak yeni düzenleme kapsamında eğitim-öğretim faaliyetleri şu şekilde yürütülecek:

Eğitim Yeri: Tüm öğrenci ve personel Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu binasına taşınacak.

İkili Eğitim Modeli: Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu öğrencileri sabahçı, Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri ise öğlenci olarak ders başı yapacak.

Ders Süreleri: Yoğunluğu yönetmek ve süreci kolaylaştırmak amacıyla ders süreleri 35 dakika olarak uygulanacak.

ANAOKULU ÖĞRENCİLERI ŞİRİNLER’E GİDİYOR

Sadece ortaokul kademesi değil, okul bünyesindeki okul öncesi eğitim birimi için de düzenleme yapıldı. Alınan karar doğrultusunda, Ayser Çalık Ortaokulu bünyesinde bulunan anasınıfı öğrencileri eğitimlerine bundan böyle Şirinler Anaokulu’nda devam edecek.

NE OLMUŞTU?

15 Nisan'da Kahramanmaraş'ta 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, öğrencisi olduğu ortaokula silahlı saldırı düzenledi. Babası Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli'ye ait 5 silah ve 7 şarjörü sırt çantasına koyarak öğle saatlerinde Ayser Çalık Ortaokulu'nda hedef gözetmeksizin öğrenci ve öğretmenlerin üzerine ateş açan Mersinli, matematik öğretmeni Ayla Kara ile birlikte 8 öğrenciyi öldürdü ve çok sayıda öğrenciyi yaraladı. Babasına ait silahlarla saldırı gerçekleştiren Mersinli de olayda hayatını kaybetti. Saldırının ardından il genelinde eğitim öğretime 2 gün ara verilmişti. Olay, Türkiye tarihindeki en ölümcül okul saldırısı olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: Haber Merkezi