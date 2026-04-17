Kahramanmaraş Saldırısında Yaralılarının Son Durumları Belli Oldu

Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ayser Çalık Ortaokulu’nda düzenlenen saldırıda fail dışındaki toplam can kaybının 9 olduğu belirtilirken, yaralanan 8 öğrencinin tedavilerinin farklı hastanelerde devam ettiği bildirildi.

'5 ÖĞRENCİ YOĞUN BAKIMDA'

Yaralanan öğrencilerden 5’inin tedavisinin yoğun bakımda sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, "Kamuoyunun, asılsız ve doğrulanmamış haberlere itibar etmemesi; yalnızca yetkili makamlarca yapılan resmi açıklamaları takip etmesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA