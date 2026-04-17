Kahramanmaraş Saldırısında Yaralılarının Son Durumları Belli Oldu

Kahramanmaraş Valiliği, Ayser Çalık Ortaokulu’ndaki silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerin durumuna ilişkin "Yaralanan 8 öğrencimizin tedavileri farklı hastanelerde devam etmekte olup, bu öğrencilerimizden 5’inin tedavisi yoğun bakımda sürdürülmektedir" açıklamasını yaptı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ayser Çalık Ortaokulu’nda düzenlenen saldırıda fail dışındaki toplam can kaybının 9 olduğu belirtilirken, yaralanan 8 öğrencinin tedavilerinin farklı hastanelerde devam ettiği bildirildi.

'5 ÖĞRENCİ YOĞUN BAKIMDA'

Yaralanan öğrencilerden 5’inin tedavisinin yoğun bakımda sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, "Kamuoyunun, asılsız ve doğrulanmamış haberlere itibar etmemesi; yalnızca yetkili makamlarca yapılan resmi açıklamaları takip etmesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Kahramanmaraş
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
