Kahramanmaraş Saldırısında Yaralılarının Son Durumları Belli Oldu
Kahramanmaraş Valiliği, Ayser Çalık Ortaokulu’ndaki silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerin durumuna ilişkin "Yaralanan 8 öğrencimizin tedavileri farklı hastanelerde devam etmekte olup, bu öğrencilerimizden 5’inin tedavisi yoğun bakımda sürdürülmektedir" açıklamasını yaptı.
Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ayser Çalık Ortaokulu’nda düzenlenen saldırıda fail dışındaki toplam can kaybının 9 olduğu belirtilirken, yaralanan 8 öğrencinin tedavilerinin farklı hastanelerde devam ettiği bildirildi.
'5 ÖĞRENCİ YOĞUN BAKIMDA'
Yaralanan öğrencilerden 5’inin tedavisinin yoğun bakımda sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, "Kamuoyunun, asılsız ve doğrulanmamış haberlere itibar etmemesi; yalnızca yetkili makamlarca yapılan resmi açıklamaları takip etmesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: ANKA
