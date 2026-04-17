Şanlıurfa'da Ortaokulda Öğretmene Bıçaklı Saldırı Girişimi

Şanlıurfa'nın Siverek Dumlupınar Ortaokulu’nda bir veli, bıçakla müdür yardımcısına saldırmak istedi. Saldırgan polis tarafından engellenerek gözaltına alındı. Valilik açıklamasında herhangi bir yaralanma durumunun olmadığı bildirildi. Bu saldırı girişimi akıllara bu hafta içinde okullarda yaşanan kanlı silahlı saldırı eylemlerini getirdi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Dumlupınar Ortaokulu’nda bir veli, bıçakla öğretmene saldırmak istedi. Bıçaklı saldırgan polis ekiplerinin müdahalesi sonucunda sonucunda son anda engellendi.

Olay, Siverek ilçesine bağlı Hacıömer Mahallesi 19. Sokak’ta bulunan Dumlupınar Ortaokulu’nda meydana geldi.

SALDIRGANI POLİSLER ENGELLEDİ

İddiaya göre okula gelen bir veli, öğretmene saldırmaya çalıştı. Yaşanan olayda öğretmen herhangi bir şekilde yaralanmadı. Yerel medyada yer alan habere göre okulda bulunan polis ekipleri, saldırı girişimine müdahale ederek şahsı etkisiz hale getirdi.

Etkisiz hale getirilen saldırgan veli, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği, Siverek ilçesindeki bir ortaokula gelerek kendisini veli olarak tanıtan kişinin, şüpheli hareketleri üzerine okulda görevli polis tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Açıklamada, "Bugün Siverek'te bulunan Dumlupınar Ortaokulu'na gelerek öğrenci velisi olduğunu beyan eden ve şüpheli hareketler sergileyen bir kişi okulda bulunan polisimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Valilik açıklamasında ayrıca herhangi bir yaralanma durumu olmadığı da duyuruldu.

ŞANLIURFA'DA AYNI HAFTADA İKİNCİ SALDIRI

Şanlıurfa'da 14 Nisan günü Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde silahlı saldırı gerçekleşti. Okulun eski öğrencisi olduğu öğrenilen 19 yaşındaki Ömer Ket pompalı tüfekle 16 kişiyi yaralarken, daha sonra intihar etti.

Saldırıyla ilgili yurt genelinde eğitim emekçileri protesto kararı alırken, Valilik tarafından ikisi emniyet mensubu ikisi ise ilçe milli eğitim görevlisi toplam 4 kişi görevden uzaklaştırıldı.

Saldırının ardından okulda eğitime ara verilirken, bugün yaşanan bıçaklı saldırı girişimi vatandaşlardaki tedirginliği arttırdı.

