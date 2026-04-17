Gülistan Doku Soruşturmasında İhraç Polisten Etkin Pişmanlık Başvurusu! Ne İtiraf Edecek?

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası kapsamında, Doku’ya ait SIM kartı bir telefona takarak veri akışı sağladığı ve sosyal medya hesabında veri sildiği iddiasıyla dün delilleri yok etme suçundan tutuklanan ihraç polis memuru Gökhan Ertok’un, etkin pişmanlıktan faydalanmak için talepte bulunduğu belirtildi.

6 yıldır kayıp olarak aranan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku dosyasında çember her geçen gün biraz daha daralıyor.

'ETKİN PİŞMANLIK' BAŞVURUSU

Pazartesi günü başlatılan yeni operasyonla gözaltına alınan isimlerden biri olan ihraç polis memuru Gökhan Ertok Tunceli'de "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanmak için savcılığa başvurdu.

SIM KARTA MÜDAHALE ETTİĞİNİ İTİRAF ETMİŞTİ

Ertok savcılıktaki ifadesinde, Gülistan Doku'ya ait SIM kartın kendisine dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in yakın koruma polisi Şükrü Eroğlu tarafından verildiğini öne sürdü. Gökhan Ertok ayrıca, Tuncay Sonel'in Gülistan'ın WhatsApp yazışmaları ile sosyal medya mesajlaşmalarındaki önemli verilerin silinmesi yönünde talimat verdiğini iddia etti.

Kaynak: DHA

