Kapısı açık giden minibüsten düşen yolcu hastanedeki yaşam savaşını kaybetti

Başakşehir'de minibüs şoförünün kapısı açık şekilde ilerlemesi nedeniyle araçtan düşen ve metrelerce sürüklenen 53 yaşındaki Kamil Yüksel, 10 günlük yaşam savaşını kaybetti.

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Kapısı açık giden minibüsten düşen yolcu hastanedeki yaşam savaşını kaybetti

Olay, 11 Ekim'de saat 11.30 sıralarında Altınşehir Mahallesi'nde yaşandı. 53 yaşındaki Kamil Yüksel, Avcılar Tahtakale Mahallesi istikametine giden 34 M 5306 plakalı yolcu minibüsüne bindi. Bir süre cadde üzerinde ilerleyen minibüsün kapısının açık olması ve aracın hızla hareket etmesi nedeniyle, araçtan düşen Yüksel, metrelerce sürüklendi. Kafasını da kaldırıma çarptığı belirtilen Yüksel, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Minibüsü kullanan 22 yaşındaki Y.K, "Taksirli Yaralama" suçundan gözaltına alındı. Y.K'nın 1 yıllık dolmuş şoförü olduğu ve dolmuş kullanma belgesinin olmadığı belirtilirken, adli kontrolle serbest bırakıldı.

17 EKİM'DE BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

11 Ekim'de hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçiren Kamil Yüksel'in 17 Ekim'de beyin ölümü gerçekleşti. Yüksel'in 21 Ekim'de kalbi de durdu. Otopsisi tamamlanan Yüksel 22 Ekim'de İstanbul'da defnedildi. Hatalı sürücünün ise akıbeti henüz aktarılmadı.

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