38 motosiklet çalan hırsızın yakınlarından polise: Ne götürüyorsunuz zaten af çıkıyor

Edinilen bilgiye göre, Milas'ta motosiklet sahiplerinin korkulu rüyası haline gelen S.T. isimli şahıs değişik zamanlarda 38 tane motosiklet çaldı. Bahse konu suçtan dolayı değişik zamanlarda cezaevine giren S.T. açık cezaevinde kaldığı sırada önceki gün firar edince Milas'ta yeniden motosiklet hırsızlıkları başladı. Bunun üzerine şahsı takibe alan polis ekipleri önceki gün Erdal Çerçi Caddesi üzerinde cezaevi firarisi olduğu belirtilen S.T.'yi durdurmak istedi. Polisleri görünce ormanlık alana kaçan S.T. polisin ısrarlı takibi sonucunda evinde yakalanarak gözaltına alındı.

S.T.'nin gözaltına alınması sırasında telefon kamerası ile kayıt alan yakınları, polis ekiplerine "Zaten af çıkıyor, ne diye alıyorsunuz" diyerek zanlının gözaltına alınmamasını istediler.

Polisin söylenenleri dinlemeyip cezaevi firarisi ve motosiklet hırsızlığı şüphelisi S.T.'yi zor kullanarak gözaltına alması karşısında ise telefon kamerası ile kayıt alan zanlının yakınları "Vurmayın, canını acıtmayın" gibi polislere adeta talimat vermeye kalktılar. Oturduğu evden alınarak adliyeye çıkarılan S.T. nöbetçi mahkeme tarafından tekrar tutuklanarak, bu defa kapalı cezaeivne gönderildi.

Kaynak: İHA