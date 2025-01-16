Kandilli Rasathanesi Verileri Açıkladı: Şanlıurfa'da Deprem
Kandilli Rasathanesi, Şanlıurfa'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Şanlıurfa'da saat 17.52'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü İrice olan depremin derinliği 3.5 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 16, 2025
IRICE-(SANLIURFA) https://t.co/0GxVSionL9
16.01.2025, 17:52:28 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 3.5 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme: