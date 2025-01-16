Kandilli Rasathanesi Verileri Açıkladı: Şanlıurfa'da Deprem

Kandilli Rasathanesi, Şanlıurfa'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

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Kandilli Rasathanesi Verileri Açıkladı: Şanlıurfa'da Deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Şanlıurfa'da saat 17.52'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü İrice olan depremin derinliği 3.5 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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