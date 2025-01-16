AKP'li Yayman'dan Netflix Temsilcilerine 'LGBT' Tepkisi: 'Lafa Turistik Tur Attırmayın'

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. Komisyonda Netflix Türkiye Kamu Politikaları Sorumlusu Pelin Mavili ve Netflix Kıdemli İletişim Müdürü Özgür Artanç Savaş sunum yaptı. Sunumun ardından milletvekilleri Netflix temsilcilerine sorularını yöneltti.

'SİZDEN ÖNCE DE FİLM ÇEKMEYİ BİLİYORDUK'

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, komisyondaki konuşmasında şunları söyledi:

"Siz uluslararası bir şirketsiniz. 190 ülkede yayın yapıyorsunuz, yaklaşık 33 milyar doların üzerinde bir gelir elde ediyorsunuz. EBITDA sonrası net karınız dünyada 10 milyar dolara yakın. Türkiye karınızda ise 200 milyon doları aşan bir gelir elde ettiğinizi varsayıyorum. Bu yaptıklarınız yetmez. Sizin Türkiye'ye yapacağınız yatırımın daha büyük boyutlara ulaşması lazım. Bunları bize iyilik diye yapmıyorsunuz, bunların tamamı karşılığını aldığınız, Türk insanına ödemeniz gereken şeyler. Pek çok yayın kuruluşundan daha iyi, daha duyarlı bir yayın sistematiğiniz var. Sizin Türkiye'de ve dünyada 'destekliyoruz' dediğiniz kültürel çalışmalar için binlerce yıldır insanlar kendi hayatlarından her saniyeyi veriyor. Siz onlara değer katmıyorsunuz, o değerli şeyleri insanlara ulaştırmak için bundan da gelir elde ediyorsunuz. Şimdilik reklam yayınlamıyorsunuz ama abonelik gelirlerinin üzerinden reklama yönelik çalışmalarınız devam ediyor.

Siz çok uluslu bir şirket olarak Türkiye'nin kültürel hayatına öyle müdahale ettiniz ki sinema endüstrisini Türkiye'de de dünyada da yok ettiniz. Evimize kadar girip 'Biz size çok büyük bir şey yapıyorum' diye anlatmayın. Bunun ölçülmeyeceğini, denetlenmeyeceğini, daha iyisinin istenmeyeceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Buraya gelen bütün çok uluslu şirketler aynısını yapıyor. TBMM'den, Türk medyasından veri saklamak size bir şey kazandırmaz. Burada böyle bizi küçümse bir uluslararası şirket tavrıyla durduğunuzda bu verileri sunmadığınızda sizin için iyi bir şey olmuyor. Burası Türk milletini temsil ediyor. Kamusal iletişiminizi doğru yapmanızı öneririm, yanlış yapıyorsunuz. Siz bizim hikayelerimizi anlatarak bizden daha üstün bir yerde değilsiniz. Bizim hikayelerimizden para kazanıyorsunuz. Sizden önce de film çekmeyi biliyorduk, sizden önce de gidip ödüller alıyorduk. Burası sizin reklam filmlerinizi yayınlayacağınız bir mecra değil buraya bilgi vererek gelmelisiniz. Kazancınızı söylemediniz, üye sayınızı söylemediniz. Türkiye'deki sektörü büyütmeye çalışmıyorsunuz, yaygınlaştırarak daha çok para kazanmaya çalışıyorsunuz."

Netflix temsilcisi Pelin Mavili, "Türk dizi endüstrisi çok güçlüydü bunu tabii ki ifade ediyoruz. Yeni sezonda katkı verdiğimiz çok ciddi senaryo eğitimleri verdik. En çok izlenen içeriklerimiz sinemadan bizim platformumuza gelen içerikler. Sinemadan üstün görmek değil ikinci bir nefes olarak görüyoruz. Borsa şirketi olduğumuz basınla paylaşabileceğimiz veriler kısıtlı" dedi.

'AĞIR BİR SÖMÜRÜ SÖZ KONUSU'

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili ve iletişim bilimci Sevilay Çelenk Özen ise şunları söyledi:

"Türkiye bu nitelikli dram denilen mecrada çok yetenekli bir ülke. Drama üretiminde hep iddialıydık. Netflix de böyle bir mirasın üzerine oturuyor. Sizin bu pazara karşı sorumluluğunuz da var. Çok ağır bir sömürü söz konusu. İzlediğimiz iki saat arkasında helak olmuş çalışanlar var. Bu alanda sorumluluklarınızdan iyi niyetinizle kaçma var. RTÜK ile iyi ilişkiler ile karşılıklı bir dengeye oturtmuşsunuz. RTÜK ile sorun yaşamamak da bir politikadır açıkçası. Türkçe dizileri izletmek bir başarı olsa da bütün mesele bu değil. Soft power'ın evrensel katkılarının da değerlendirilmesi gerekiyor. Ticari sır kısmı benim de aklıma yatmıyor. Borsadasınız ama kaç aboneniz olduğunda da bir sorun yok. Katalogdan çıkarma gibi kaç ceza aldınız?"

'LOBİ BASKISI SÖZ KONUSU DEĞİL'

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal da "2024 yılı Eylül ayından Kıbrıs Barış Harekatını yanlış aktaran içerik Famagusta'da biz bir barış harekatı ile doğru yapıyı kurmak için yapılmış harekatla ilgili böyle bir dizinin bu platformda olmasını istemeyiz. Eğer ki bu yayınlama ile ilgili bir baskı varsa üstünüzde bununla ilgili de gerekli savaşı veririz" dedi.

Sorulara yanıt veren Pelin Mavili, "En çok izlenen ABD'de bile izleyicilerin yüzde 10'u Netflix'te geçiriyor, geri kalanında hala televizyonlar izleniyor. Setteki hizmet koşullarıyla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Bir Netflix setinde alınması gereken eğitimler ile başlıyor. Sonrasında ise anonim kalarak ya da ismiyle şikayette bulunabileceği hatlar var. Famagusta'dan haberimiz olduğu noktada bizi de üzdü ve uğraştırdı. Famagusta bir Netflix içeriği değil. O içeriğin kendi ülkesinde çıkmış 3'üncü sezonu da Netflix'te yayınlanmadı. Bizim gündemimize de geç geldi. Ne Türkiye'de ne de globalde bir lobi baskısı söz konusu değil" şeklinde konuştu.

'EĞER LGBT İÇERİYORSA ARTI 18 CİNSELLİK ETİKETİ VAR"

Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman da "Netflix LGBT'yi özel olarak destekliyor mu? Türk aile yapısına uygun olmayan dizileri bu maksatla mı yayınlıyorsunuz" sorusuna Mavili, "Herhangi bir konuda lobi baskısı ile içerik ürettiği olmadı. Herkesin kendinden bir parça bulmasını hedefliyoruz" yanıtını verdi.

Mavili, Netflix'in LGBT propagandası yaptığı yönündeki eleştirilere “Eğer bir defa LGBT içeren bir şey varsa o zaman artı 18 cinsellik etiketi var. Ama biz bireylerin yaşam tarzlarını, uluslararası insan hakları beyannamesiyle ilgili konularda bireysel etiketleme yapamıyoruz. Sadece tema etiketlemesi yapabiliyoruz. ’Şiddet ya da cinsellik içerir’ diye konu üzerinden etiketleme yapabiliyoruz ama bireysel özgürlüğe, kişisel tercih ya da yaşam tarzı ile ilgili etiketleme yapamıyoruz" cevabını verdi.

'LAFA TURİSTİK TUR ATTIRMAYIN'

AKP'li Yayman, Mavili'ye "Lafa turistik tur attırmayın. Açıkça söyleyin. LGBT konusunda bir baskı var mı, propaganda yapılıyor mu?" sözleri ile tepki gösterdi.

ABONE SAYISI BASINA KAPALI AÇIKLANDI

Abone sayısına ilişkin sorulara "ticari sır" gerekçesi ile yanıt vermeyen Netflix temsilcileri, bu bilgileri basına kapalı açıklayabileceklerini söyledi. Komisyonda, yaklaşık 3,5 saat süren görüşmenin ardından, milletvekillerinin "ticari sır" kapsamındaki sorularının yanıtlanması için basın mensupları salondan çıkarıldı.

Komisyona 30 Ocak'ta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katılacak.

Kaynak: ANKA