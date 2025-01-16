Beykoz'da İstinat Duvarı Çöktü

İstanbul’un Beykoz ilçesinde birkaç gündür etkili olan yağış sonrası müstakil eve ait istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü.

Beykoz'da İstinat Duvarı Çöktü

Beykoz’da birkaç gündür etkili olan yağışlar, Gümüşsuyu Mahallesi Şadırvan Sokak’taki bir müstakil evin istinat duvarının çökmesine neden oldu. Dün akşam saatlerinde yaşanan olay sırasında can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, ev güvenlik önlemi olarak tahliye edildi.

Beykoz'da İstinat Duvarı Çöktü - Resim : 1

Yağışların etkisiyle çöken duvar, alt sokakta yer alan bir başka evin bahçesine toprak dolmasına yol açtı. Olay yerine itfaiye, zabıta ve polis ekipleri sevk edilirken, yetkililer istinat duvarının yıkıldığı bölgede detaylı bir inceleme başlattı. Tahliye edilen evde yaşayan aile güvenli bir alana yerleştirilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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