Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Adana'da Deprem

Kandilli Rasathanesi, Adana'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyudu.

Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Adana'da Deprem
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Adana'nın Kozan ilçesinde saat 18.39'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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