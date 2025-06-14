Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Adana'da Deprem
Kandilli Rasathanesi, Adana'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyudu.
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre; Adana'nın Kozan ilçesinde saat 18.39'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 14, 2025
BOZTAHTA-KOZAN (ADANA) https://t.co/TWXxhXgriM
14.06.2025, 18:39:16 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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