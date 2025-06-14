Yol Verme Kavgasında Can Aldı 10 Gün Sonra Tutuklandı

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Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi'nde trafikte seyir halinde olan 31 yaşındaki E.Ö. ile 48 yaşındaki E.T. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Sürücülerin otomobillerini yol kenarına çekmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada E.Ö.'nün yumruk attığı E.T., aldığı darbeyle yere yığıldı. E.Ö., attığı yumruk sonrası hareketsiz yatan E.T.ye kalp masajı yaptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan E.T.'yi hastaneye kaldırdı.

10 gündür yoğun bakımda tedavisi devam eden E.T. bu sabah saat 11.30 sıralarında hayatını kaybetti. Olayın ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce ev hapsi cezasına çarptırılan E.Ö. ise polis ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı. E.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli E.Ö. Hakimlik ifadesinin ardından, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA