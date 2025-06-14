Sosyal Medya Yıkıldı! Profesörden Canlı Yayında Osmanlı Tokadı

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Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, CNN TÜRK’te katıldığı canlı yayında yaptığı hareketle izleyicileri şaşkına çevirdi. Geçtiğimiz günlerde Endonezya'ya 45 adet satıldığı duyurulan Milli Muharip Uçak Kaan hakkında da konuşan Caşın, açıklama yaparken heyecanına engel olamadı.

OSMANLI TOKADINI CANLANDIRDI

Caşın, "Mike Tyson'ın bir lafı var; 'Herkes kendi yumruğunu balyoz zanneder ama gerçeği benim yumruğumu yediği zaman anlar' diyor. İşte Türk'ün yumruğu da... Yumruk atmıyoruz biz biliyorsunuz. Osmanlı tokadı var. Topkapı Sarayı'na gitsinler görsünler. Püü Allah Bismillah deyip bir vuruyor böyle. Adamın zaten kemikleri kırılıyor." dedi.

Prof. Dr. Caşın’ın canlı yayında yaptığı hareket kısa sürede sosyal medyanın da gündemine oturdu.

Kaynak: Haber Merkezi