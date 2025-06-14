Isparta'da Feci Kaza! Beton Bloğa Çarpan Aracın Sürücüsü Öldü
Isparta'da yaşanan trafik kazasında, beton bloğa çarpan otomobil takla attı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, bir şahıs da yaralandı.
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Isparta'da Eğirdir-Isparta Karayolu’nun 6. kilometresinde bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. (64) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan menfez başındaki beton bloğa çarparak takla attı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü S.A.’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan C.A. (67) ise yaralı olarak Isparta Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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