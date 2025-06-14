İşyeri Kurşunlayanlar Silah ve Fişeklerle Yakalandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesince iş yeri kurşunlayan 2 şüpheli operasyonla yakalandı. Olayda kullanılan silah ve 45 fişekle yakalanan kişiler cezaevine gönderildi.

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İşyeri Kurşunlayanlar Silah ve Fişeklerle Yakalandı
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Kocaeli'nin Darıca ilçesince iş yeri kurşunlayan 2 şüpheli operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.
Darıca ilçesinde 21 mayıs tarihinde R.K. isimli şahsın iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı. Asayiş şube müdürlüğü gasp büro amirliğince yapılan çalışmalarda olayın O.Ç. ve Y.E.K. isimli şahıslar tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

12 Haziran tarihinde Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yapılan operasyonda şüpheli Y.E.K. yakalandı. Yapılan ev aramasında olayda kullanmış olduğu silah ve toplam 45 fişek ele geçirildi. Devam ettirilen çalışmada olayın diğer şüphelisi O.Ç'de yakalandı, üst aramasında 7 fişek ele geçirildi. İfadeleri alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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Silah Saldırı
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