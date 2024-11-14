Kandilli Duyurdu, Malatya'da 3.0 Büyüklüğünde Deprem
Kandilli Rasathanesi, Malatya'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan paylaşıma göre Malatya'nın Akkuşağı ilçesinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 16.48'de meydana gelen depremin derinliği ise 3.6 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 14, 2024
AKUSAGI-KALE (MALATYA) https://t.co/w9VuY7jLqw
14.11.2024, 16:48:22 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 3.6 km#Kandilli
Kaynak: Gerçek Gündem