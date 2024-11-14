Kandilli Duyurdu, Malatya'da 3.0 Büyüklüğünde Deprem

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan paylaşıma göre Malatya'nın Akkuşağı ilçesinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 16.48'de meydana gelen depremin derinliği ise 3.6 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: Gerçek Gündem