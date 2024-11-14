Afyonkarahisar Valiliği Eber Gölü'ne Girişleri Süresiz Yasakladı

Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçe sınırlarında bulunan, çok sayıda kişinin balıkçılık yaparak geçimini sağladığı Eber Gölü’ndeki sazlıklarda 21 Ekim'de yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle çevredeki alanlara da sıçrayan yangın, günler sonra söndürüldü.

VALİLİKTEN SÜRESİZ YASAKLAMA KARARI

3 ilçenin sınırlarında bulunan yangın, yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı, yangın sonrasında ekosistem ise büyük hasar aldı. Afyonkarahisar Valiliği, günler sonra söndürülen yangının ardından göle girişleri süresiz yasaklama kararı aldığını duyurdu.

“ÇAY, BOLVADİN DUMAN ALTINDAYDI”

Eber Gölü alan kılavuzu Kadir Ateş, yangın sonrası şu değerlendirmeyi yaptı: Eber Gölü'nün yangınları, görüş mesafesini 1 ila 5 metreye kadar düşürdü. Yangın dumanı nedeniyle D300 kara yolu ile Çay- Bolvadin- Emirdağ kara yolunda kontrollü geçişler sağlandı. Çay, Bolvadin, Eber bölgesi yoğun duman altındaydı.

“İKİNCİ EMRE KADAR GİRİŞ YAPILMAYACAK”

Yangından çıkan karbonmonoksit gazının çevre yöredeki astım, kalp yetmezliği olan kişilerin üzerinde sağlık problemleri açtığını duyuyoruz. Yakınlarımızdaki kişilerin açığa çıkan gazlardan dolayı ev içerisinde bile öksürüğe boğulduklarını gördük. Yangınlar başladıktan sonra etki edilemez hale geldi. Buna istinaden Afyonkarahisar Valiliği göle girişleri süresiz yasakladı. İkinci bir emre kadar girişlerin olmayacağı bildirildi.

Kaynak: DHA