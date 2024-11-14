Cansız Bedeni 18 Gün Sonra Bulunmuştu: İşte Rojin'in Otopsi Raporu! Ölüm Nedeni Belli Oldu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Geri dönmeyen Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi.

ARKADAŞINI DA ÇAĞIRMIŞTI

Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi. 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu.

ANNESİYLE KONUŞTU

Telefon incelenmek üzere polise teslim edildi. Telefonla konuştuğu annesine markete gidip, kahve, su ve kek alacağını söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.

18 GÜN SONRA BULUNDU

Arama çalışmalarının 18’inci gününde Rojin Kabaiş'ın cansız bedeni, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sahilinden kara yolu ile yaklaşık 24 kilometre uzaklıktaki Tuşba ilçesine bağlı, özellikle yazlıkların bulunduğu kırsal Mollakasım Mahallesi’nde bahçe sulamaya gelen bir şahıs tarafından bulundu.

Rojin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yaklaşık 7 saat süren otopsi işlemlerinin ardından memleketi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BOYUN, DİZ, KOL VE GÖĞSÜNDE KANAMA İHTİMALİ

Kabaiş’ten alınan 100’e yakın numune, İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ön otopsi raporuna göre genç kızın bedeninde kesici ve ateşli silah yaralanmasına ilişkin bir bulguya rastlanmadı. Ayrıca herhangi bir kemik kırığı da tespit edilmedi.

Raporda, genç kızın boynunda, diz ve kolları ile göğüs ön yüzünde kanama ile uyumlu olabilecek renk değişiklikleri olduğu yazdı.

BOĞULARAK ÖLMÜŞ!

Daha sonra İstanbul Adli Tıp Merkezi'ne gönderilen 100'e yakın numune örneği yapılan incelemelerin ardından sonucu Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Sabah'ın haberine göre Adli Tıp Raporunda çıkan sonuçta ise Rojin Kabaiş'in Van Gölü'nde boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: Sabah