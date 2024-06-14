Kanada uçağı İstanbul’a acil iniş yaptı

Air Canada’nın Delhi’ye gitmek üzere Toronto Pearson Havalimanı'ndan saat 04:00 'de kalkan ACA42 sefer sayılı uçağı Azerbeycan Hava sahası üzerinde iken bir yolcu rahatsızlandı.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre kabin ekibi, nefes darlığı çeken yolcuyla ilgili kaptan pilotu bilgilendirdi. Bunun üzerine pilot, hasta yolcunun durumunu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne aktararak geri döneceği bilgisini verdi.

Hasta yolcu sebebiyle iniş önceliği verilen Air Canada’nın C-IFUF kuyruk tescilli uçağı, İstanbul Havalimanı’na acil iniş gerçekleştirdi. Sağlık ekiplerince uçaktan alınan yolcu, hastaneye sevk edildi.

Uçakta görevli mürettebatın uçuş süresinin dolması nedeniyle Uçakta bulunan 256 yolcu ve 18 kişilik uçuşu otele yerleştirildi. Delhi seferinin yarın yapılacağı öğrenildi.