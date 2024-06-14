Valilik uyardı, Ankara'ya kuvvetli sağanak geliyor!

Ankara Valiliği, yerel gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, "Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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Valilik uyardı, Ankara'ya kuvvetli sağanak geliyor!

Ankara Valiliği, akşam saatlerine kadar Ankara'da yerel gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, bu akşam saatlerine kadar Ankara’da beklenen yerel gök gürültülü sağanak yağışların batı ve kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış ile beraber ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın il genelinde etkili olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Kaynak: Gerçek Gündem

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