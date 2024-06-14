Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde denize girişler yasaklandı.

Yoğun fırtınanın yaşandığı, Karadeniz’e kıyısı olan Kandıra’da, Kaymakam kararıyla denize girişlerin yasaklandığı kaydedildi.

Kandıra Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 15 Haziran 2024 Cumartesi günü Kandıra ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemeleri önemle rica olunur" denildi.

Kaynak: Gerçek Gündem