Denize girişler yasaklandı
Karadeniz'e kıyısı olan Kandıra'da, olumsuz hava şartları nedeniyle denize girişlerin yasaklandığı bilgisi verildi.
Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde denize girişler yasaklandı.
Yoğun fırtınanın yaşandığı, Karadeniz’e kıyısı olan Kandıra’da, Kaymakam kararıyla denize girişlerin yasaklandığı kaydedildi.
Kandıra Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebiyle 15 Haziran 2024 Cumartesi günü Kandıra ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemeleri önemle rica olunur" denildi.
Kaynak: Gerçek Gündem