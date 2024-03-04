Kahramanmaraş'ta şiddetli deprem!
Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Kahramanmaraş Afşin ilçesinde bir depremin meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.
Deprem saat 12:26 sularında kaydedildi.
Sarsıntı yerin 1.3 kilometre altında gerçekleşti.
#DEPREM
BINBOGA-AFSIN (KAHRAMANMARAS) https://t.co/NPLYvIaoqR
04.03.2024, 11:26:00 TSİ
Büyüklük: 4.7
Derinlik: 1.3 km#Kandilli— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 4, 2024
AFAD 4.4 OLARAK DUYURDU
AFAD, depremin merkez üssünü Elbistan ve sarsıntının büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu.
Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 4, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-03-04
Saat:11:26:04 TSİ
Enlem:38.20889 N
Boylam:37.40806 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/WgdNgyJqrB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Gerçek Gündem
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