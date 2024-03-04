Kahramanmaraş'ta şiddetli deprem!

Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son Güncelleme:
><

Kahramanmaraş Afşin ilçesinde bir depremin meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.

Deprem saat 12:26 sularında kaydedildi.

Sarsıntı yerin 1.3 kilometre altında gerçekleşti.

AFAD 4.4 OLARAK DUYURDU

AFAD, depremin merkez üssünü Elbistan ve sarsıntının büyüklüğünü 4.4 olarak duyurdu.

Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak açıklandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Deprem Son Depremler Kahramanmaraş
Son Güncelleme:
Dursun Özbek, Kurum ile samimi pozunun ardından İmamoğlu ile bir arada: Kravatı söylemedin Dursun Özbek, Kurum ile samimi pozunun ardından İmamoğlu ile bir arada: Kravatı söylemedin
Faydası böyle katlanıyormuş... 1 avuç kabak çekirdeği yedikten sonra 1 bardak..... Faydası böyle katlanıyormuş... 1 avuç kabak çekirdeği yedikten sonra 1 bardak.....
Atatürk'ün Antalya'ya gelişi için özel kutlama: Koray Avcı sahne alacak Atatürk'ün Antalya'ya gelişi için özel kutlama: Koray Avcı sahne alacak
Aklımızın ucundan bile geçmedi... Suyunu hep çöpe döküyorduk. İşte 5 kullanım alanı Aklımızın ucundan bile geçmedi... Suyunu hep çöpe döküyorduk. İşte 5 kullanım alanı
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul, Ankara ve Bursa da var: AKP'deki anketlerin detayları ortaya çıktı, 'CHP önde' AKP'deki anketlerin detayları ortaya çıktı, 'CHP önde'
Parayı mıknatıs gibi çekecekler: 2024 bitmeden zengin olacak 5 burç açıklandı 2024 bitmeden zengin olacak 5 burç açıklandı
Beşiktaş’ın penaltısı güme mi gitti? Eski hakemler ve spor insanları, Cenk Tosun-Köhn pozisyonunu yorumladı Eski hakemler ve spor insanları, Cenk Tosun-Köhn pozisyonunu yorumladı
Memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-kur emekli maaşı zam oranı belli oldu Emekli maaşı zam oranı belli oldu
Emekli maaşına ek zam beklentisi sonrası uzmanı açıkladı: Hakkınızı arayın! Emekli maaşına ek zam beklentisi sonrası uzmanı açıkladı: Hakkınızı arayın!