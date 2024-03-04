Atatürk'ün Antalya'ya gelişi için özel kutlama: Koray Avcı sahne alacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 94. yılını, Koray Avcı konseriyle kutlayacak. Koray Avcı, 6 Mart Çarşamba günü Cumhuriyet Meydanı’nda saat 20.00’da sahnede olacak.

"Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir" diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 Mart 1930 tarihinde Antalya ziyaretinin, 94. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Atatürk’ün Antalya gelişi kutlamaları kapsamında 6 Mart Çarşamba günü saat 20.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda sanatçı Koray Avcı’yı halkla buluşturacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalyalıları, Koray Avcı konserine ve Atatürk’ün Antalya’ya gelişinin 94’ncü yılını coşkuyla kutlamaya davet etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Türk Ocakları Antalya Şubesi ortaklığı ile düzenlenecek "Hoş Gelişler Ola" konseri de 6 Mart Çarşamba günü AKM Aspendos Salonu’nda saat 19.30’da Antalya halkı ile buluşacak. 94’ncü yıl kutlamaları kapsamında yine 6 Mart Çarşamba saat 11.00’da AKM Aspendos Salonu’nda program düzenlenecek.

Kaynak: ANKA