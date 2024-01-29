Kahramanmaraş'ta deprem!
Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ın Kaynar ilçesinde 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kahramanmaraş’ın Kaynar ilçesinde 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda depremin derinliği 2.6 kilometre olarak açıklandı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 29, 2024
KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) https://t.co/WVa5ILI4Gx
29.01.2024, 16:43:13 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 2.6 km#Kandilli