Kahramanmaraş'ta deprem!

Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ın Kaynar ilçesinde 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kahramanmaraş'ta deprem!

Kahramanmaraş’ın Kaynar ilçesinde 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda depremin derinliği 2.6 kilometre olarak açıklandı.

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