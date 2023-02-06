Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem: 284 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 323 yaralı var

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da da şiddetli şekilde hissedildi.

Sarsıntının büyüklüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından 7.4 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Gaziantep / Şehitkamil, büyüklüğünün 7.5 olduğunu duyurdu.

Sabah saatlerinde yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre 284 vatandaşın hayatını kaybettiği, 2 bin 323 kişinin yaralandığı bildirildi.

ARTÇILARIN BÜYÜKLÜĞÜ 6'NIN ÜZERİNDE

Ana sarsıntının ardından birçoğunun büyüklüğü 6'nın üzerinde olmak üzere 78 artçı deprem meydana geldi. Etkilenen illerde 1712 bina yıkıldı.

VIDEO: Maraş ve çevre illerdeki yıkım böyle görüntülendi.

Gelişmeler, Gerçek Gündem'in canlı takibinde:

09.56 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Kahramanmaraş'ta Süleyman Soylu, Hatay'da Vahit Kirişçi, Hulusi Akar, Adıyaman'da Adil Karaismailoğlu, Diyarbakır'da Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da Nureddin Nebati, Adana'da Fatih Dönmez görevlendirildi.

İL İL KAYIPLARI AÇIKLADI

İlk etapta Maraş'ta 70 vatandaşımızı kaybettik. Yıkılan bina sayımız 300. Hatay'da 4 vefatımız var, 7 yaralımız var. Osmaniye'de 20 kaybımız, 200 yaralımız var. Adıyaman'da 13 kaybımız var, 22 yaralımız var. Diyarbakır'da 14 kaybımız, 226 yaralımız var. Urfa'da 18 kaybımız, 200 yaralımız var. Antep'de 80 kaybımız var. Kilis'te 8 kaybımız var. Adana'da 10 kaybımız, 118 yaralımız var. Malatya'da 47 kaybımız, 550 yaralımız var. Toplam 284 vefatımız, 2 bin 323 yaralımız var.

'HATAY HAVALİMANI'NDA SORUN VAR'

Hatay Havalimanı’nda bir sorun var, uçuşa kapalı durumda; Maraş ve Antep’i sivil uçuşlara kapatmış durumdayız. Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş illeri ile Pazarcık, İslahiye, Reyhanlı ve Hassa ilçelerine doğalgaz akışı durduruldu. Okullarımız, yurtlarımız, pansiyonlarımız hamdolsun sapasağlam yerinde."

Oktay ayrıca deprem bölgesinde okulların bir hafta tatil edildiğini duyurdu.

Fotoğraf: Deprem sonrası Hatay-Reyhanlı yolu.

09.25 - Hatay Valisi Rahmi Doğan: İskenderun ve Antakya'da devlet hastaneleri yıkıldı.

09.10 - Kilis Valiliği: Musabeyli ilçesinde 4 can kaybı, 10 yaralı var.

09.00 - BOTAŞ: Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş illeri ile Pazarcık, Narlı, Besni, Gölbaşı, Nurdağı, Islahiye, Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine tedbir amaçlı doğal gaz akışı durduruldu.

TAYYAR: ALLAH RIZASI İÇİN DUALARINIZI ESİRGEMEYİN

08.54 - AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar: Acımız çok büyük. Yüreğimiz yanıyor. Doğup büyüdüğüm Nurdağı/İslahiye tanınmaz halde. Süleyman Soylu ile de görüştüm. Her bölgeye ulaşmaya çalışıyorlar. Biliyorum, yollar çöktü, yardımlar aksıyor. Allah rızası için acil yardım Dualarınızı esirgemeyin.

08.41 - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül: 29 kişi hayatını kaybetti, 19 bina yıkıldı.

08.25 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, valilerle görüşmelerinde depremden etkilenen bölgelerdeki durum ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

VIDEO: Hatay'da enkaz altındaki çocuk kurtarıldı.

08.21 - ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen depremle ilgili, ABD'nin gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

07.58 - Gaziantep Valisi Davut Gül: Depremin ardından ilk andan itibaren 657 ihbar aldık, tamamı değerlendirildi, kent genelinde 531 göçük söz konusu.

AFAD: TOPLAM CAN KAYBI 76

07.45 - AFAD, merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde saat 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı.

07.30 - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Deprem bölgesinde evlerine giremeyen vatandaşlarımız, müftülükler ve din görevlileri rehberliğinde uygun camilerde diledikleri kadar kalabilirler.

VALİLERİN YERİ DEĞİŞTİ

07.20 - Bölgede koordinasyona destek sağlamak üzere; Kahramanmaraş’a Kayseri Valisi, Hatay’a Mersin Valisi, Gaziantep’e Mardin Valisi, Adıyaman’a Tunceli Valisi, Osmaniye’ye Bingöl Valisi ve Malatya’ya Sivas Valisi görevlendirildi.

BELEDİYELERDEN DEPREM BÖLGESİNE DESTEK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başta olmak üzere birçok belediye, arama kurtarma ekipleri ve temel ihtiyaç malzemeleri olmak üzere deprem bölgesine destek gönderdi.

GSM OPERATÖRLERİNİN KAPASİTELERİ ARTIRILDI

07.15 - İletişim Başkanlığı: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla bölge halkının mağdur olmaması için tüm GSM operatörleri kapasite arttırarak kapanan telefon hatlarını açacak ve internet hizmeti sağlayacaktır.

07.12 - AFAD Deprem ve Risk Azaltma Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar: Oldukça sığ bir deprem ve geniş bir coğrafyada hissedildi. Şu ana kadar en büyük artçı sarsıntının büyüklüğü 6.6.

07.10 - Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su: Depremde 6 bina yıkıldı, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 79 vatandaşımız yaralandı.

MALATYA'DA 23 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

07.05 - Malatya Valisi Hulusi Şahin: Depremde şu ana kadar 23 kişi hayatını kaybetti, 420 kişi yaralandı, 140 bina yıkıldı.

06.58 - Adana ve Mersin valilikleri, eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

06.51 - Milli Savunma Bakanlığı: Bu sabah meydana gelen depremlerde Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye illerinde bulunan birliklerimiz etkilenmiştir. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Millî Savunma Bakanlığında deprem faaliyetlerinin koordinasyonu için Afet Acil Durum Kriz Merkezi oluşturularak faaliyetlerine başlamıştır.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile bölgeye gitmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

URFA VE MALATYA'DA CAN KAYBI

06.35 - Malatya Valisi Hulusi Şahin: İlk belirlemelere göre 130 bina yıkıldı. 100'ü aşkın yaralı var, 3 kişinin enkazdan cesedi çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

06.19 - Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan: Şu an 15 vatandaşımız vefat etti, 30 vatandaşımız da yaralı.

06.15 - Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: Deprem bölgesine kan sevkiyatı yapıyoruz. Ulusal kan stoklarımız mevcut, ilave ihtiyaçlar için vatandaşları kan bağışına davet ediyoruz.

06.10 - Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar: Biri 17, diğeri 14 katlı olmak üzere ilk belirlemelere göre 3 apartman tamamen yıkıldı. Ekipler buraya gelemiyor. Lütfen vatandaşlarımız yolları boşaltsın.

EN BÜYÜĞÜ 6.6 OLAN 22 ARTÇI MEYDANA GELDİ

06.00 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Valilerimiz görevlerinin başında. Şu anda Türkiye'nin birçok noktasından arama kurtarma ekipleri sevk ediliyor. Birinci önceliğimiz insanlarımızın enkaz altından kurtarılmaları. Cep telefonları konusunda mümkün olduğunca bütün Türkiye'de vatandaşlarımızdan tek bir istediğimiz var cep telefonlarını deprem bölgeleri dışında kullanmamaları, hatları meşgul etmemeleri.

Şu anda kargo uçaklarımız sevkiyata hazır. Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Vatandaşlarımızın bulunduğu yerlerde araçları hareket ettirmemeleri önem taşımaktadır. Önceliğimiz, enkaz altından kurtarılmaları ve hastaneye sevk edilmeleridir. 22 artçı deprem oldu en büyüğü 6,6. Hasarlı binalara kesinlikle girilmemeleri. Bütün ekiplerle beraber gidiyoruz.

05.55 - AFAD'dan yapılan açıklamada, "7,4 Büyüklüğündeki depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 5 artçı deprem meydana gelmiştir. Deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedilmiştir. Depremin seviyesi 4️. seviye olarak belirlenmiş olup; Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında illerimizde ve Başkanlık AFAD Merkezi’nde tüm afet grupları toplanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

OSMANİYE'DE 5 CAN KAYBI

05.50 - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz: 34 bina yıkıldı, 7 kişi hayatını kaybetti.

05.40 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kahramanmaraş depreminin ardından çalışmaları AFAD Koordinasyon Merkezinde koordine ediyor.

05.38 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dördüncü seviye alarmı devreye soktuklarını duyurdu. Bunun uluslararası yardımı da içeren bir alarm olduğunu vurgulayan Soylu, "En yüksek seviyede alarmı verdik" dedi.

6'nın üzerinde altı artçı deprem meydana geldiğini aktarırken "Şu an can kaybı noktasında açıklama yapmamız mümkün değil. Bakan arkadaşlarımızla birlikte hepimiz depremin etkilediği illere gidiyoruz" ifadesini kullandı:

"Cep telefonları deprem bölgeleri dışında kullanılmamalı. Şu ana kadar en büyüğü 6,6 olmak üzere 22 artçı deprem oldu. Hasarlı binalara kesinlikle girilmemeli."

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

05.34 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı ilk açıklamada ilgili tüm birimlerin AFAD koordinasyonunda teyakkuz halinde olduğunu duyurdu:

"Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, Valiliklerimiz ve diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla başlamıştır.

Biz de yaşanan deprem sonrası başlatılan çalışmaları koordine ediyoruz. Yaşadığımız bu felaketi inşallah hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

05.27 - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: Geçmiş olsun. Tüm ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz. Kriz masamız toplanıyor. Sizlerden ricam gereksiz yere trafiğe çıkıp gerçekten ihtiyacı olan vatandaşlarımıza engel olmayın. Lütfen temel ihtiyaçlarınızı alıp toplanma alanlarına geçin.

'ÇOK BÜYÜK BİR YIKIM VAR'

05.25 - Kızılay Başkanı Kerem Kınık: 7-8 vilayetimizde ciddi hasar var. Artçıları da güçlü ve şiddetli olacaktır. Binalara eşya almak için girmesinler. Yapmamız gereken şey hasar olan binaları terk etmek. Çok büyük bir yıkım var. Mobil tırlar, aşevleri, ekiplerimiz bölgeye intikal halinde.

05.22 - Elazığ Valisi Ömer Toraman: Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.4 şiddetindeki depremi Elazığ’da da hissettik. Şu an itibariyle olumsuz bir ihbar almadık. Taramalarımız devam ediyor. Çok geçmiş olsun.

YARDIM ÇAĞRILARI

04.50 - Depremin ardından birçok kentte yurttaşlar yardım çağrısı yaparken, deprem bölgesinden ilk görüntüler gelmeye başladı. Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yıkılan bina haberleri gelirken, çok sayıda yurttaş yardım çağrısında bulunuyor. Malatya'da bulunan Avşar Otel'in yıkıldığı da gelen bilgiler arasında.

04.42 - Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan: Deprem oldu lütfen güvenli yerlere geçelim. Maalesef yıkılan binalarımız var. Rabbim korusun.